İşte savaş suçunun kanıtı! İsrail yaraladığı Filistinli genci yerde yatarken kurşuna dizdi
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İsrail'in Batı Şeria'daki katliamları durmuyor. İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli gence, araçla yanına yaklaşıp yerde yattığı sırada kurşun yağdırdığı görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüler Batı Şeria'nın Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı'ndan. Bir grup Filistinli genç, İsrail askerlerinin kampa baskını sırasında kaçıyor.
O sırada Rami El Abuşi isimli bir genç kurşunların hedefi oluyor. Yerde yaralı halde yatan gencin yanına araçla yaklaşan İsrail askerleri, aracın kapısını açıp 25 yaşındaki Rami El Abuşi'nin üzerine kurşun yağdırıyor.
İsrail askerlerinin cuma günü El Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.
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