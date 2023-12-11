İşte savaş suçunun kanıtı! İsrail yaraladığı Filistinli genci yerde yatarken kurşuna dizdi

O sırada Rami El Abuşi isimli bir genç kurşunların hedefi oluyor. Yerde yaralı halde yatan gencin yanına araçla yaklaşan İsrail askerleri, aracın kapısını açıp 25 yaşındaki Rami El Abuşi'nin üzerine kurşun yağdırıyor.