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Gazze’den yeni çatışma görüntüsü! 2 günde 40 İsrail askeri öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 19:49
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, hafta sonunda şiddetli çatışmaların yaşandığı Gazze'den yeni görüntüleri paylaştı. O anlara ait görüntülerde çevreye yabancı olan İsrail askerinin gafil avlandığı açıkça görülüyor.
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