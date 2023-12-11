Asgari ücrette zam maratonu başladı | 2. toplantı 18 Aralık’ta! Asgari ücret ne kadar olacak?

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

5 aylık enflasyon yüzde 33.66 oldu. Şu anda Türkiye'nin 15,5 milyona yaklaşan emekli sayısı var. Bunun 3 milyon kadarı kamu emeklisi geriye kalanı SSK ve Bağ-Kur emeklisi Şu anda ortaya çıkan 5 aylık enflasyona göre alacakları zam oranı yüzde 33.66'dır. Çünkü emeklilerin maaşları 6 aylık enflasyon oranında güncellenir. Bu oran tahminlere göre yüzde 38'e çıkacak. Şu anda 8 bin lira aylık alan bir emekli 5 aylık enflasyona göre 10 bin 692 lira alacak. Şu anda 12 bin lira alan bir emekli 5 aylık enflasyona göre 16 bin 93 TL maaş alacak. Bu şu anda kesin gibi görünen artış. Tabi 3 Ocak'ta asıl maaş ortaya çıkacak.