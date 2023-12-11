Asgari ücrette zam maratonu başladı | 2. toplantı 18 Aralık’ta! Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti. Milyonların beklediği asgari ücret için 2. toplantı 18 Aralık’ta yapılacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette beklenti ne? Yeni asgari ücret için tahminler neler? A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. Bakan Işıkhan 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla, ekonomiyi büyütecek, çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını söyledi.
Komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti. Işıkhan, toplantının açılışındaki konuşmasında, asgari ücretin çalışma hayatında çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracı olduğunu belirtti, asgari ücretin tüm çalışanları ve işverenleri de ilgilendirdiğine dikkati çekti.
Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı, zam ne kadar olacak? İlk toplantıda kim ne dedi? Tarafların talepleri ne? Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücrette beklentiler neler? A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal güvenlik müşaviri Ali Duman: Bu aslında bir hoş geldiniz toplantısıydı. Bilindiği gibi vergi oranları ile ilgili işçi ve işveren sendikalarının ortak bir kararı çıktı. Ücretli verginin yüksek olduğu konusunda ortak bir dilleri vardı. Bunun düşürülmesi yönündeki taleplerini ilk toplantıda dile getirdiler. Masada sadece asgari ücret olmayacağını dile getirmiştik. Vergi meselesi önemli bir konu, işverene asgari ücret desteği önemli konulardan bir tanesidir. Bu direkt olarak istihdamı etkileyen bir konu. İşsizlik oranlarında bir düşüş var.
Bugün itibarıyla rakam tam olarak konuşulmadı. Masada fakirlik alt sınırları var. Şu anda sendikaların çalışmaları 14 binden yüksek gösteriyor bu rakamı. Bu tabi 2023 için söylenen bir rakam ve sendikalara göre asgari ücret fakirlik alt sınırının da altında kaldı. 2024 yılında bunun da dikkatle alınarak yükseltilmesi talebi var. İşçinin emeğinin karşılığı oldukça önemli. Tüm bunların ortak mutabakat çerçevesinde olması en güzeli olur.
Ben yüzde 35 zammı hiç görmüyorum. Çünkü pazarlıkların yüzde 40'tan olacağına dair tavırları hakim. Zaten 6 aylık enflasyonun yüzde 38 olması bekleniyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ücretlinin alım gücünün ezdirilmeyeceğinin mesajını verdi. Bu mantıkla yüzde 35 zammı ben düşünmüyorum. Bu nedenlere pazarlıklar yüzde 40'tan başlar. İşçi sendikaları yüzde 55'in üzerinde bir rakamı masaya getirebilir. Daha sonra pazarlıklar neticesinde yüzde 50 zam bana daha yakın geliyor. Yani 17 bin 103 TL olması bana daha sıcak geliyor. Ben bu konuda anlaşma sağlanacağını düşünüyorum.
Tabi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozitif etkisi var. İşçinin ezdirilmemesi için mesajlarını veriyor. İşverenler ürünün maliyetini belirlerken işçi maliyetlerine de bakıyor. İşçilik maliyetleri yükseldikçe işverenin sattığı ürünün fiyatı yükseliyor. Bu da doğal enflasyona sebep oluyor. Kimse enflasyonun yükselmesini istemiyor. İşçilik ücretleri dolaylı olarak da olsa enflasyona bir sebeptir. Asgari ücrette 2. toplantı 18 Aralık'ta yapılacak. Orada rakamlar biraz daha öne çıkacaktır. Burada 4 tane işçimiz olacak. Karar mekanizmasında yer sahibi olacak. Sendika yetkileri yerine seçilmiş farklı mesleklerden 4 kişi olacak.
ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?
Kıdem tazminatının tabanını asgari ücret tavanını memur maaşı belirliyor. Bağ-Kur primlerini etkiliyor. İş verenin beyan ettiği tutarın yüzde 34,35'i oluyor. İşsizlik maaşı değişiyor. En az asgari ücretin yüzde 40'ı oluyor. Her ne koşulda olursa olsun asgari ücretin yüzde 80'inin geçemiyor. Genel Sağlık sigortası primleri etkileniyor. Bu da çalışan ücretin yüzde 3'ü oluyor. Askerlik ve doğum borçlanmaları değişecek.
EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?
5 aylık enflasyon yüzde 33.66 oldu. Şu anda Türkiye'nin 15,5 milyona yaklaşan emekli sayısı var. Bunun 3 milyon kadarı kamu emeklisi geriye kalanı SSK ve Bağ-Kur emeklisi Şu anda ortaya çıkan 5 aylık enflasyona göre alacakları zam oranı yüzde 33.66'dır. Çünkü emeklilerin maaşları 6 aylık enflasyon oranında güncellenir. Bu oran tahminlere göre yüzde 38'e çıkacak. Şu anda 8 bin lira aylık alan bir emekli 5 aylık enflasyona göre 10 bin 692 lira alacak. Şu anda 12 bin lira alan bir emekli 5 aylık enflasyona göre 16 bin 93 TL maaş alacak. Bu şu anda kesin gibi görünen artış. Tabi 3 Ocak'ta asıl maaş ortaya çıkacak.
Burada taban aylık yok. Taban aylık kaç para olursa ona göre bir maaş tablosu ortaya çıkacak. Yani taban maaşın 12 bin 500 olduğunu varsayarsak ona göre bir tablo ortaya çıkacak. Kök maaşla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor. Kök maaş taban aylığın altına kalamaz gibi bir yasal düzenleme lazım. Eğer bu değişmezse zamdan istediği gibi etki alamayan bir emekli sınıfı ortaya çıkıyor.
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