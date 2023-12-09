CHP yandaşı Uğur Dündar’dan tepki: İzmir belediyecilik açısından çok şansız!

SOYER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I TOPA TUTTU!

CHP'nin İstanbul ve Ankara adaylarının Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak devam edeceği bilinirken partinin kendisi yerine İzmir'e aday aramasına ilişkin de konuşan Soyer gönderme yapmaktan da geri durmadı.

SOYER: POPÜLİST POLİTİKALAR MAALESEF

Tunç Soyer, "Hem kendimizi yeterince iyi anlatamamış olmak ama hem de geçer akçenin başka bir şey olduğunu görmek. Geçer akçe popülist politikalar maalesef. Hem vatandaşın duymak istediği hem de siyasetçinin kolayına gelen popülist politikalar. Biz yapmıyoruz elimizi taşın altına koyuyoruz." sözleriyle belediye hizmetlerinden çok genel siyasete ilişkin polemikleriyle gündeme gelen İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret etti.