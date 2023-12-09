CHP yandaşı Uğur Dündar’dan tepki: İzmir belediyecilik açısından çok şansız!
CHP yönetimindeki belediyeler sorunlara sırt çevirerek kendilerine oy verip hizmet bekleyen vatandaşlara yıllarca kabusu yaşattı. Son olarak Tunç Soyer’in elinde İzmir, tarihinin en kötü dönemine tanıklık etti. Yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle Ege’nin incisi İzmir'in alt yapısı çöktü, Körfez’de hayata geçirilemeyen projeler sebebiyle şehir hem kokunun hem de sel baskınlarının kurbanı oldu. Sözde "CHP'nin kalesi" şeklinde adlandırılan İzmir'in vasat görünümü haklı olarak CHP yandaşı Uğur Dündar'ın da çileden çıkardı. Tepkisini dile getiren Dündar, "İzmir maalesef belediyecilik açısından da çok şansız bir şehir." ifadelerine yer vererek tablonun ağır olduğunu bildirdi. Diğer taraftan, Soyer ise su baskınlarının her şehirde olabileceğini öne sürerek CHP'nin kendi yerine belediye başkan adayı araması üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yüklendi. İşte haberin ayrıntıları…
Belediyecilik kelimesinin 'B'sini dahi kavrayamayan CHP'li belediye başkanları vatandaşlardan oy alıp her defasında yönetim sürecini icra edemedi.
Yıllarca CHP elindeki kentlerin sorunları çözülemedi. O şehirlerden biri de İzmir'di.
"İZMİR CHP'NİN KALESİ" MASALI
"CHP'nin kalesi" olarak lanse edilen ve halka yutturulan bu kavram bir masal gibi yutturuldu.
CHP'li Tunç Soyer tarafından 1999 seçimlerinde verilen sözler tutulmazken şehirde çöp, su ve koku sorununa çözüm bulunamadı.
Soyer ise şehrin maddi gelirlerini konserlerle ve eğlenceye harcandı.
CHP'DE "BAŞKANLIK" KRİZİ
31 Mart 2024 seçimleri hızla yaklaşırken CHP'nin yeni yönetimi Soyer'in yerine yeni bir aday arıyor.
Fakat bu vaziyet İzmir'in kötü yönetilmesi nedeniyle değil Soyer'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması olarak ifade ediliyor.
CHP YANDAŞI UĞUR DÜNDAR'DAN TEPKİ: İZMİR ÇOK ŞANSIZ!
Ege'nin incisi İzmir'de proje üretilememesi ve sorunlarla buğuşması CHP yandaşı Uğur Dündar'ın bile tepkisini ortaya koymasına neden oldu.
CHP yandaşı Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Dündar "İzmir maalesef belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir" şeklinde konuştu.
DÜNDAR: GENÇ BİR BELEDİYE BAŞKANI GELSE DE DÜZELTEMEZ!
Dündar isyanının dozunu artırarak "İzmir, Cumhuriyetin kalesi olan bir kent. Maalesef belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir. Sahili, kıyı şeridini, Alsancak'ı, Konak'ı çıkardığınız zaman arka semtleri çok ihmal edilmiş. Bugün genç bir belediye başkanı tümden kentsel değişime başlasa belki yaşamı boyunca belediye başkanı seçilmiş olsa dahi bitiremeyeceği kadar ağır bir tablo söz konusu." ifadelerini kullandı.
TUNÇ SOYER'DEN "SU BASKINI HER YERDE OLABİLİR" SAVUNMASI
Diğer taraftan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de CHP yandaşı Sözcü'ye açıklamalarda bulunarak İzmir'in sık sık sular altında kalması sebebiyle eleştirilmesine tepki gösterdi.
Soyer, "Aslında herkesin başına geliyor. Yarın da senin şehrinde olacak be adam. Alt yapın yeterli mi? Milyarlarca lira harcanan koskoca Karadeniz otoyolu darmadağın oldu. Biz diyor muyuz 'Ne biçim iş yapmışsınız?' Doğa, bu felaket." sözleri ile savunmasını yaptı.
SOYER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I TOPA TUTTU!
CHP'nin İstanbul ve Ankara adaylarının Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak devam edeceği bilinirken partinin kendisi yerine İzmir'e aday aramasına ilişkin de konuşan Soyer gönderme yapmaktan da geri durmadı.
SOYER: POPÜLİST POLİTİKALAR MAALESEF
Tunç Soyer, "Hem kendimizi yeterince iyi anlatamamış olmak ama hem de geçer akçenin başka bir şey olduğunu görmek. Geçer akçe popülist politikalar maalesef. Hem vatandaşın duymak istediği hem de siyasetçinin kolayına gelen popülist politikalar. Biz yapmıyoruz elimizi taşın altına koyuyoruz." sözleriyle belediye hizmetlerinden çok genel siyasete ilişkin polemikleriyle gündeme gelen İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret etti.
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