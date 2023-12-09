Meral Akşener’den pişmanlık sözleri: Şimdiki aklım olsa 6’lı Masa’ya geri dönmezdim! Şimdi kendimiz seçime gidiyoruz

"ARIZA ÇIKARTMAMAK İÇİN BEN HER ŞEYDEN VAZGEÇTİM"

Akşener, altılı masaya ilişkin sorular üzerine "Asıl öz eleştiri bu. Keşke. Şimdi ki aklım olsa, katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Onun için şimdi kendi başımıza (seçime) gidiyoruz. Siz de destek olun. Samimi bir şey söylüyorum. Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim ben niye Cumhurbaşkanı adayı olmayım ki. Yani arıza çıkartmamak için ben her şeyden vazgeçtim. Ama siz 2 insanı istediniz; o da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim. Alengirli bir iş olmadı. 6 kişi oturuyoruz. Biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak üzere oturmuşuz.