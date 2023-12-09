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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferler yapılamadı! Halk CHP'li İBB'ye tepkili: Halimiz ortada! Perişanız

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2023 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferler yapılamadı! Halk CHP’li İBB’ye tepkili: Halimiz ortada! Perişanız

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler uzun süre yapılamadı. Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi İstasyonları arasında seferler İETT otobüsleriyle yapılmak zorunda kaldı. Sık sık yaşanan tramvay arızaları sebebiyle vatandaşlar, CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepki göstererek, “Halimiz ortada! Hava buz gibi soğuk. İnsanlar perişan. Yağmurun altındayız. Üç günde bir tramvay bozuluyor.” İfadelerine yer verdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eline mega kent İstanbul'un sorunları kat kat arttı. Vatandaşın başını ağrıtan önemli meselelerden biri de ulaşımdaki aksamalardı.

İSTANBULLU BİR KEZ DAHA YOLLARDA KALDI

Sık sık yaşanan ulaşım problemine bir yenisi daha eklendi. Son olarak Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle Ayvansaray-Silahtarağa İstasyonları arasında seferler dün akşam saatlerinde yapılamadı.

İBB'DEN GÖSTERMELİK AÇIKLAMA!

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı arasında yapılmaktadır" denildi.

Arıza nedeniyle, Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi İstasyonları arasında seferlerler İETT otobüsleriyle yapıldı.

Seferler ancak bu sabah saatlerinde normal olarak yapılmaya başlandı.

"3 GÜNDE 1 TRAMVAY BOZULUYOR! PERİŞANIZ..."

Yolcular sıkça karşılaşılan arızalara ve ring seferlerinin yetersizliği nedeniyle İBB'ye tepki gösterdi.

Otobüs bekleyen vatandaşlardan Mehmet Aydoğan, "Görüyorsun halimizi. Buz gibi hava, soğuk. İnsanlar burada perişan. Yağmurun altındayız. Üç günde bir tramvay bozuluyor. Eve gideceğiz ancak saat 23.00'de yetişiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İstanbul'da 3 günde bir tramvay bozuluyor. Ne diyeyim ki ben? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar. Bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi binemeyen bizim gibi bekliyor. Tamam araba geldi ücretsiz ama üç-beş tane gönder de millet perişan olmasın. Binip gidelim evimize. Çocuğumuz evde bekliyor. Soğuğun altında beklemek zorunda mıyız? Çalışıyoruz akşama kadar. Mücadele veriyoruz ekmek parası için" dedi.

Ulaşımda bakım yok arıza çok! ULAŞIMDA BAKIM YOK ARIZA ÇOK!

Marmaray vatandaşın emrine amade MARMARAY VATANDAŞIN EMRİNE AMADE
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