Küçük ortakları 39 vekillik söğüş kesmedi! DEVA Partisi düğmeye bastı: CHP yeniden bizimle görüşmek ister mi bilmiyorum

SEÇİMLERDEN SONRA YAZDAN KIŞA DÖNDÜ

Seçimlerden önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden Meral Akşener, yaşanan mağlubiyetin ardından Bay Kemal'e sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nu nefsini yenilmekle suçlayan Akşener, CHP'den aldıkları 15 vekilin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu ifade etti ve yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti.