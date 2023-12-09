CHP Kılıçdaroğlu’nu neden arayacak? CHP içindeki iktidar kavgası… | Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran kaleme aldı

"CHP İÇİNDE YENİDEN BÜYÜK BİR KAVGA DEMEK"

Mayıs 2023 seçimlerinde muhalefetin zor birlikteliği için Kılıçdaroğlu elinden geleni yaptı. Fakat seçim yenilgisi sadece Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal olmadı. Aynı zamanda muhalefet cenahındaki bütün sorunları ve karşılıklı güvensizlikleri ortaya çıkardı. Daha kötüsü bu tartışmalar CHP içindeki iktidar kavgası için seferber edildi.

Şimdi Özel-İmamoğlu ikilisinin elinde bunun da faturası bulunuyor. CHP'nin sadece İstanbul büyükşehir belediyesini kaybetmesi bile parti içinde yeniden büyük bir kavga demek.