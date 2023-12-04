Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Özgür Özel’e tepki: Emek hırsızlığı yapmasın

"BAKANLIK OLARAK BELEDİYENİN İŞLERİNİ YAPMAYA MERAKLI DEĞİLİZ"

"Turizm bölgelerindeki atık su arıtma tesisleri yapım işi ilgili belediyenin belediye meclisinden ve belediye başkanının da onayından geçerek karşılıklı olarak imza ile devir alınmaktadır. İvedi ihtiyaç olduğu halde ilgili belediyeler tarafından bu yatırımların yapılmaması doğal olarak turizm bölgelerimizde olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bunun önüne geçmek için söz konusu yatırımlar Bakanlığımızca yapılmakta ve giderlerin tamamı da yine Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Protokoller çerçevesinde alınacak olan atık su gelirlerinin miktarı ve ne kadar süre ile alınacağı yine ilgili belediye ve Bakanlığımızca hesaplanarak, ortak mutabakat sonrası belirlenmektedir. Söz konusu bu gelirin, 50 yılda bile tesislerin finansman ve yatırım maliyetlerini amorti edemeyeceği aşikârdır. İddia edildiği gibi tesisler kendini 5 yılda amorti edebiliyorsa neden ilgili belediye bu tesisleri kendisine yapmak yerine Bakanlık ile protokol imzalamayı talep ediyor. Biz, Bakanlık olarak belediyenin işlerini yapmaya meraklı değiliz. Turizmin geleceği açısından ihtiyacı da görmezden gelemiyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: EMEK HIRSIZLIĞI YAPMASIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bölge ihtiyaçlarını karşılayan bu yatırımlar için eleştirmek yerine teşekkür etmesi gerektiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Özel, emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine el atmadıkları trafik, su ve daha birçok altyapı sorunu dolayısıyla kızmalıdır. 5 yıl boyunca ne hizmet yaptınız diye sorgulamalıdır. Yapılanlar ve yapılmayanlar ortadadır" dedi.