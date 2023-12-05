İYİ Parti sonrası CHP de karışıyor! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu karşı karşıya! CHP’yi yedirmeyiz mesajı...

"İSTANBUL'LA SINIRLI" MESAJI

Bunun ilk ipuçları da ittifak görüşmelerinde ve adayların belirlenmesinde ortaya çıktı. Her iki süreçte de ilk adresin İmamoğlu olması dikkat çekti.

Gazeteciler de doğal olarak şu soruyu Özel'e sordular: "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık süreciyle ilgili Genel Merkez'e müdahalelerde bulunduğu" doğru mu?

Özel'in cevabı bir hayli manidar: "Ama tabii İstanbul ile ilgili adaylıklarda, İstanbul özelinde İl Başkanı, Ekrem Bey, Genel Merkez ile hep birlikte böyle oturulup bakılacaktır meseleye. İstanbul dışındakilerle zaten İstanbul Büyükşehir'in bir ilgisi yok."

Aslında Özel, ustalıkla geçiştirebileceği bu soruya, üst kapalı falan da değil çok açık bir, "İstanbul'la sınırlı" mesajı verdi. Peki Parti Meclisi'nde gücü elinde tutan, önseçim yaptırmayan İmamoğlu bu "sınır"a razı olur mu? Olmayacağını adaylar açıklandığında göreceğiz.