Özgür Özel'in yanlamaları işe yaradı! HEDEP ittifak kapısını açtı: Batı illerinde kararı parti meclislerimiz verecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HEDEP ile ittifak için türlü türlü açıklamalarla gündem olmaya devam ederken Türkiye düşmanı isimlerin elini öpmeye kadar ileri gitti. Özel'in bu tutumu Kandil ve HEDEP tarafından memnuniyetle karşılanırken daha önce "Görüşmeye hazırız" mesajı veren HEDEP'ten yeni bir açıklama geldi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, batı illerinde ittifak kararının parti meclisleri tarafından alınacağının altını çizerek CHP'ye kapıyı açtı. İşte detaylar...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına Ekrem İmamoğlu'nun desteğini arkasına alarak aday olan Özgür Özel genel başkan seçilmesinin ardından HEDEP'e yanlamaya başladı.
"ŞEYTANLAŞTIRMAYACAĞIZ"
Özgür Özel, HEDEP'in TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak ittifak için zemin yokladı. HEDEP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını belirten Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" açıklamasında bulundu.
"İŞ BİRLİĞİNİ KAMUOYU BİLMELİ"
Özgür Özel, Kandil'in uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirterek "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ÖNÜNDE EĞİLDİ ELİNİ ÖPTÜ
Süreyya Opera Sahnesi'ndeki dinletide Türkiye düşmanlığı ile bilinen soprano Pervin Chakar sahne aldı. Dinlentinin ardından sahneye çıkan Özel, Türkiye düşmanı soprano Chakar'ın önüne eğilerek elini öptü.
HEDEP: HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ
Bu gelişmelerden son derece memnun olan HEDEP de CHP'ye yanaşırken "Herkesle görüşmeye hazırız. Herkesin görüşme talebine açığız" açıklamasıyla Özel'e yeşil ışık yaktı.
"HEDEP'SİZ BAŞARI OLMAZ"
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Başarı sağlanacaksa bu HEDEP'siz olmaz. İşbirliği olacak şeffaf bir şekilde olmalı. Daha zaman da var kendi durumumuza bakacağız." ifadeleriyle HEDEP'e ittifak için kapıyı açtı.
BATI'DA CHP'YE DESTEK SİNYALİ
Son olarak HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, İzmir'de partisinin düzenlediği "Halk Buluşması"na katılırken "Yerel seçimlerde aday gösterecek misiniz?" sorusuna "Batı'da buna, parti meclisinde karar vereceğiz." yanıtını verdi.
Yerel seçimlerde Batı'da da kazanmak üzerine strateji kurduklarını belirten Oruç, "Şu konuda çok kararlıyız ve netiz; hangi kentte yaşıyorsak, hangi belediyesinin sınırlarında yaşıyorsak orada temsil edileceğiz. Bunun başka çaresi yok" diye konuştu.
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