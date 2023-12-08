Özgür Özel’in yanlamaları işe yaradı! HEDEP ittifak kapısını açtı: Batı illerinde kararı parti meclislerimiz verecek

"ŞEYTANLAŞTIRMAYACAĞIZ"

Özgür Özel, HEDEP'in TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak ittifak için zemin yokladı. HEDEP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını belirten Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" açıklamasında bulundu.