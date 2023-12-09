İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı ’Kafes-17’ operasyonu: İskoçlar çetesi çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen "Kafes-17 Operasyonu" ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildi️ğini duyurdu.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep'te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan, "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-17 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda başta örgütün elebaşı olmak üzere yakalanan 38 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.