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Başkan Erdoğan Atina ziyareti Yunan basınında nasıl yankı buldu?

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Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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Başkan Erdoğan Atina ziyareti Yunan basınında nasıl yankı buldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl sonra Atina'ya üst düzey bir ziyarette bulundu. Yunan basını ise bu kritik ziyarete geniş yer ayırdı. Kathimerini, “Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa” manşetini atarken İmerisia, “Görüşme dostane açıklamalarla sona erdi.” başlığını yazdı. Ert ise “Erdoğan'ın ziyareti Atina'da memnuniyet yarattı” ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem resmen başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği tarihi ziyaret Türk-Yunan ilişkilerinin siyasi altyapısını oluşturacak bir belgeyle sonuçlandı. Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis Atina Bildirgesi'ni imzaladı.

'Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Atina Bildirgesi' olan belge, Türkiye ve Yunanistan arasında 93 yıl sonra imzalanan en önemli anlaşmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Nitekim Yunan Başbakan Miçotakis 1930'da dönemin başbakanları İsmet İnönü ve Elefterios Venizelos arasında imzalanan dostluk anlaşmasını hatırlatıp Atina Bildirgesi'nin tarihi önemine vurgu yaptı.

Başkan Erdoğan'a "Hoş geldiniz" diyerek sıcak bir karşılama gösteren ve Başkan Erdoğan'ın da aynı samimiyetle cevap verdiği A Haber'in Yunan muhabiri Manolis Kostidis görüntülerin Yunan basınında oldukça geniş yer bulduğunu ve X platformunda uzun süre trend olduğunu söyledi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Başbakanlık'a yürürken bu anları yaşadık" diyen Kostidis çok sıcak bir diyalog yaşandığını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya gerçekleştirdiği ziyareti dün gün boyunca canlı olarak ekranlara taşıyan Yunan basını bugün de manşetlerini Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye ayırdı. Kathimerini, "Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa" manşetini atarken İmerisia, "Görüşme dostane açıklamalarla sona erdi" başlığını yazdı. Ert ise "Erdoğan'ın ziyareti Atina'da memnuniyet yarattı" ifadelerine yer verdi.

'Ege'nin sakin sularını kilitliyorlar' manşetini atan Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in gülerek Atina Bildirgesi'ni ellerinde tuttukları bir fotoğrafı kullandı. İç sayfalarda 'Kalıcı sükunete bağlılık' başlığını seçen gazete, şartların temel farklar masaya getirilerek belirlendiğini vurguladı. Kathimerini, Erdoğan ve Miçotakis'in önümüzdeki ilkbahar ve temmuz aylarında iki kez daha buluşmak için anlaştıklarını da yazdı.

Manşetinde 'Erdoğan'ın ziyaretinin ertesi günü-Uzlaşmanın hatları, 2024'ün çok önemli toplantıları' diyen To Vima, Atina Bildirgesi'yle Türk-Yunan ilişkilerinin ilkeleri ve kilometre taşlarının tanımlandığı yorumunu yaptı. Atina'daki toplantılarda iyi bir atmosfer olduğunu dile getiren To Vima, görüşmelere katılanların "Farklı bir Erdoğan'la tanıştık" dediğini aktardı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in en geç 2024'ün Nisan ya da Mayıs aylarında Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını dile getiren To Vima, Erdoğan ve Miçotakis'in ayrıca Temmuz ayında ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde de bir araya geleceğini yazdı.

ALTI ANAHTAR KELİME

Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea 'Miçotakis-Erdoğan toplantısı-Anahtar kelimeler ve kodların çözülmesi' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı, ilk sayfada Yunanca ve Türkçe kelimeler sıralandı: Huzur, Ege, Azınlık, Lavrion, Kıbrıs, Lozan.

Gazete iç sayfa 'İyi komşuluk beyanı ve Ankara'da yeni atama' başlığını kullandı, Atina ziyaretinde kamera önünde ve arkasında neler konuşulduğunu detaylandırdı.

"KAZAN KAZAN İLETİŞİMİ, YAVAŞ YAVAŞ DİPLOMASİ"

EFSYN gazetesi ise "Kazan Kazan" sözlerini "Yavaş Yavaş" sözleriyle birlikte Türkçe olarak manşetine taşıdı. "Kazan Kazan iletişimi, Yavaş Yavaş diplomasi" başlığını kullanan gazete hem Atina'nın hem de Ankara'nın "sakin sular" için atılan ilk adımlardan memnun olduğuna dikkati çekti.

YENİ BİR DÖNEM İÇİN ATILAN ADIMLAR

Eleftheros Typos gazetesi ise manşetinde "Yeni bir dönem için atılan adımlar" ifadesini kullandı. Türkiye ve Yunanistan arasında dün imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi", "tarihi" olarak nitelendirildi. Haberde, Erdoğan'ın "Çözülemeyecek sorun yoktur." ve Miçotakis'in "Ülkelerimizi yan yana getirme sorumluluğumuz var." sözleri ön plana çıkarıldı. İki liderin temaslarının son derece başarılı olduğu vurgulanan haberde, "Yunanistan-Türkiye yeni bir dönem için demir alıyor." başlığı kullanıldı. Haberde, ziyaretin büyük fikir ayrılıklarına rağmen iki ülke arasındaki olumlu iklimi teyit ettiği ifade edildi.

Tarihi ziyaret Yunan basınında! TARİHİ ZİYARET YUNAN BASININDA!
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