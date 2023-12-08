Başkan Erdoğan Atina ziyareti Yunan basınında nasıl yankı buldu?

ALTI ANAHTAR KELİME

Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea 'Miçotakis-Erdoğan toplantısı-Anahtar kelimeler ve kodların çözülmesi' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı, ilk sayfada Yunanca ve Türkçe kelimeler sıralandı: Huzur, Ege, Azınlık, Lavrion, Kıbrıs, Lozan.

Gazete iç sayfa 'İyi komşuluk beyanı ve Ankara'da yeni atama' başlığını kullandı, Atina ziyaretinde kamera önünde ve arkasında neler konuşulduğunu detaylandırdı.

"KAZAN KAZAN İLETİŞİMİ, YAVAŞ YAVAŞ DİPLOMASİ"

EFSYN gazetesi ise "Kazan Kazan" sözlerini "Yavaş Yavaş" sözleriyle birlikte Türkçe olarak manşetine taşıdı. "Kazan Kazan iletişimi, Yavaş Yavaş diplomasi" başlığını kullanan gazete hem Atina'nın hem de Ankara'nın "sakin sular" için atılan ilk adımlardan memnun olduğuna dikkati çekti.

YENİ BİR DÖNEM İÇİN ATILAN ADIMLAR

Eleftheros Typos gazetesi ise manşetinde "Yeni bir dönem için atılan adımlar" ifadesini kullandı. Türkiye ve Yunanistan arasında dün imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi", "tarihi" olarak nitelendirildi. Haberde, Erdoğan'ın "Çözülemeyecek sorun yoktur." ve Miçotakis'in "Ülkelerimizi yan yana getirme sorumluluğumuz var." sözleri ön plana çıkarıldı. İki liderin temaslarının son derece başarılı olduğu vurgulanan haberde, "Yunanistan-Türkiye yeni bir dönem için demir alıyor." başlığı kullanıldı. Haberde, ziyaretin büyük fikir ayrılıklarına rağmen iki ülke arasındaki olumlu iklimi teyit ettiği ifade edildi.