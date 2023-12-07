Başkan Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti Türkiye - Yunanistan ilişkilerini nasıl etkiler? Ege adaları sorunu nasıl çözülür? Uzman isim A Haber'de anlattı
6 yıl sonra Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında yeni bir dönemi başlattı. Peki yeni dönemde Türkiye – Yunanistan ilişkileri nasıl olur? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Küntay, Ege meselesinin çözümünün tek bir yolu olduğunu belirtti.
Kritik temaslarda bulunmak üzere 6 yıl sonra Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında yeni bir dönemi başlattı. Miçotakis ile görüşen Başkan Erdoğan toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Görüşmede öne çıkan mesajlar neydi? Türkiye – Yunanistan ilişkileri nasıl etkilenir? Ege adaları ve kıta sahanlığı meselesi çözülür mü?
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
KİLİT NOKTA
İşte o açıklamalardan satır başları;
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay:
Görüşme olumlu gergin değil. Bazı toplantılarda genelde Türk – Yunan liderlerinin açıklamalarında bunu seyrederiz ben nereden vuracağım, o nereden vuracak diye bir hafif rekabet olur. Hiç yoktu. Tam tersine hep kucaklayıcı birbirleriyle daha ılımlı ve sorunları ötede bırakarak daha mümkün olduğunca müspet taraflara yönelen bakış açsıyla iyi bir toplantıydı. Çünkü iki tarafın da çok nihai olarak aslında hedefi aynı ekonomi. Buradaki temel kilit nokta bu.
TEK BİR ÇÖZÜMÜ VAR
Ege meselesinin tek bir çözümü var benim kanaatimce. Eğer siz uluslararası hukukun içerisinde maddelere boğulursanız bu hadiseyi hiçbir zaman çözemeyeceksiniz.
Bunun çözülebilmesinin tek ihtimali iki ülke arasındaki turizm iş birliğini had safhaya çıkarmaktır.
Şurayı siz Yunanistan ile Türkiye arasında cruise cenneti haline getirebilme ihtimaliniz var.
"TÜRKİYE GERGİNLİĞİ YARATMAK PRİM YAPTIRIR"
Yunan adalarını ihya eden Türk turistlerdir. Pazarkule'ye bakın İpsala'ya bakın sabah gider iki taraf birbirine o oradan alışveriş yapar öbürü oradan benzin alır akşam giderler. Bu iki ülkenin insanı zaten harmanlanmış birbiriyle dost birbiriyle arkadaş. Seçim döneminden yeni çıktık biz de onlar da. Seçim dönemlerinde de klasik Türk tarihinde kimse sanırım farklı bir şey söyleyemez her seçim döneminde Yunanlılar ama bizden daha çok Türkiye gerginliği yaratmak prim yaptırır Yunanistan'a.
Son anketlere baktığımızda hala artıları var ama azalıyor. Bazı şeyler geride kalmaya başlıyor. İkili ilişkilere daha çok önem veriliyor.
EN BÜYÜK SIKINTI ÜÇÜNCÜ TARAFLAR
Bir gerginlikten bahsediyor olacak mıyız? Garanti veriyorum olacak olmama ihtimalimiz yok. Her an bir yerden bir şeyin çıkması çok doğal ama bu kötü bir şey değil. 3 gün sonra yapılacak yine beyaz sayfa toplantısı daha ileri bir noktadan başlayacak. Zaten hep böyle geldi.
Hep bir gerginlik bir ilerleme. Buradaki en büyük sıkıntı üçüncü taraflar. AB ve ABD.
ULUSLARARASI HUKUK DİYE BİR ŞEY YOK!
Bunun uluslararası hukukla çözülecek bir tarafı yok. Çözülmeyecek. Bir uluslararası hukuk diye bir şey yok. Bunu söyleyen bir uluslararası ilişkiler hocası. Olsaydı İsrail – Filistin meselesinde farklı bir tablo görürdük. Dünyada BM diye bir şey yok. BM Genel Sekreteri adamcağız kendi kendini yırtıyor. Belli maddeleri hayata geçirerek Genel Kurul'a belli maddeler sunuyor ve bunlar tepkisiz kalıyor. Uluslararası hukukun çöktüğü bir süreç yaşıyoruz.
Miçtotakis'in kastı bizim sadece buraya hapsolmamız ise olacak iş değil biz bunu kabul etmiyoruz.
YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün:
Görebildiğimiz kadarıyla olumlu havada geçmiş. Oldukça detaylı bir görüşme olmuş. Taraflar basın toplantısında birbirlerine ön isimleriyle hitap ettiler. Bütün bunlar detay olmakla beraber önemli sinyallerdir.
BEYAZ SAYFA
Bir kez daha taraflar beyaz sayfa açma kararlığını ortaya koyuyorlar. Şimdi önemli olan bundan sonra iç kamuoylarında özellikle Yunanistan tarafından gelecek olan yankılardır tepkilerdir ve bundan sonra atılacak olan adımlardır. Birçok sorun var bir kez daha ciddi en çetrefil sorunlar bir tarafa bırakılıyor ya da zamana yayılması isteniyor. Daha kolay olan daha ulaşılabilecek hedeflerden başlanıyor. Ekonomi, turizm, kültür alanında iş birliği.
Yeni bir dönem başlıyor. İnşallah heba edilmez. İnşallah Yunan tarafı bütün sorunların çözümünün tek yanlı isteklerinin kabulü tarafından hareket etmez. Çünkü ortada yeni bir dönemin için fırsat var. İnşallah heba edilmez.
ASIL TOP YUNANİSTAN'DA
Bundan sonraki gelişmeler Yunanistan'ın tavrına bağlıdır. Asıl top Yunanistan tarafında. Türk tarafının tezleri çok basittir.
Her şeyin başı samimiyet, empati. Eğer Yunanistan bu fırsatı heba ederse çok yazık olacak.
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