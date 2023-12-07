Başkan Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti Türkiye - Yunanistan ilişkilerini nasıl etkiler? Ege adaları sorunu nasıl çözülür? Uzman isim A Haber’de anlattı

Son anketlere baktığımızda hala artıları var ama azalıyor. Bazı şeyler geride kalmaya başlıyor. İkili ilişkilere daha çok önem veriliyor.

EN BÜYÜK SIKINTI ÜÇÜNCÜ TARAFLAR

Bir gerginlikten bahsediyor olacak mıyız? Garanti veriyorum olacak olmama ihtimalimiz yok. Her an bir yerden bir şeyin çıkması çok doğal ama bu kötü bir şey değil. 3 gün sonra yapılacak yine beyaz sayfa toplantısı daha ileri bir noktadan başlayacak. Zaten hep böyle geldi.

Hep bir gerginlik bir ilerleme. Buradaki en büyük sıkıntı üçüncü taraflar. AB ve ABD.