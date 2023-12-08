Hangi adalara vizeler kalktı? Türk turistlere 10 adaya 7 günlük vize muafiyeti
Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için Yunanistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, iki ülkenin üst düzey temaslarının devamı için karar aldığını söyledi. "Ege'yi barış ve iş birliği denizi haline getirmek istiyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Yunanistan ile aramızda çözülmeyecek hiçbir sorun yok" dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de vize serbestisiyle ilgili konuştu. Miçotakis, Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi.
Doğu EGe Adaları'na Türkler kapıda vize uygulaması ile 7 gün gidebilecekler. Kapıda turist vizesi alarak rahatça geçiş sağlanabilecek. Türk kıta sahanlığına çok yakın hatta birçoğuna Atina'dan bile daha yakın Türkiye. Atina'dan buraya sadece 1 defa seferler düzenleniyor. Türkiye'den ise buraya yarım saatte gidilebiliyor.
Ayvalık'ın karşısında bulunan Türklerin çok sık gittiği Midilli Adası. Çeşme'nin karşısı Sakız Adası. Kuşadası'nda ise Samos'a (Sisam) çok rahat şekilde ulaşım sağlanabiliyor. Buraya Seferihisar ve Sığacık'tan da seferler düzenleniyor.
Güney'e inildiği zaman Fethiye, Marmaris ve Bodrum'un karşısında adalar yer alıyor. Batnaz (Patmos), İleriye (Leros), Kelemez (Kalimnos), İstanköy (Kos) yer alıyor. Buraya ulaşım yarım saat kadar sürüyor. Simi ve Rodos'a da ulaşım Türkiye'den oldukça kolay. Kaş'ın hemen karşısında yer alan ve tartışmalara konu olan Meis'de bu adalar için de yer alıyor.
Artık Türk vatandaşları kapıda vize alarak bu adalara rahatça gidebilecek. Kapıda vize en son 2019 yılında uygulandı. Ve iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi açısından önem taşıdı. Türk turistlerin Yunan adalarına ilgisi oldukça fazla. Yunanistan önemli bir adım attı ve burada turizm de rekabeti arttıracak bir hamle oldu.
Öte yandan Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, Türkiye ile yapılan anlaşma gereğince bir hafta vizesiz ziyaret edilebilecek adaları açıkladı. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ın Schengen ülkesi olduğunu hatırlatan Bakan Kairidis, söz konusu ziyaretlerin gerçekleşebilmesi için Schengen'den istisna talep ettiklerini kaydetti.
Ege Denizi'nin kuzeyinden en güneyine kadar 10 adanın Türkler tarafından vizesiz seyahat edilebilmesini Yunan halkının da istediğini vurgulayan Kairidis, düzenlemenin sadece yaz mevsiminde değil tüm sene boyunca geçerli olacağı bilgisini de verdi.
Yunanistan Göç Bakanı, Türklerin vizesiz tatile gidebileceği adaları açıkladı.
Bu adalar, Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros.
SAKIZ ADASI
Sakız Adası'na, Yunanistan'ın diğer yerlerinden ulaşım deniz ve havayoluyla sağlanmaktadır. Adanın karşısında yer alan Çeşme'ye feribot seferleri mevcuttur.
MİDİLLİ ADASI
Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılmaktadır. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km güneydoğusundadır.
Atina'dan günde 5 kez, Selanik'ten günde 1 kez sefer yapılır. Haftada iki kez Sakız adasından sefer vardır.
RODOS ADASI
Ege'nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye'den Rodos Adası'na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır.
Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları'nın en büyüğü olan Rodos'a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır.
Marmaris'ten Rodos'a düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir.
SAMOS ADASI
Türkiye'den Samos'a gitmek birçok Yunan adasına göre çok kolay. Tekne sahibi olmanıza ya da uçak-havaalanı derdi çekmenize gerek yok.
Samos, Dilek Yarımadası'na sadece 1,5 kilometre uzakta ve Türkiye kıyılarına en yakın Yunan adası.
Kuşadası ve Seferihisar'dan (Sığacık) feribotla Samos'a gidebiliyorsunuz.
KOS ADASI
İstanköy veya Kos Adası, Bodrum Yarımadası'nın karşısında 8 mil uzakta yer alan bir Ege adasıdır.
Yunanistan'ın 12 Adalar Vilayeti'ne bağlıdır. 2019 verilerine göre nüfusu 60.500'dür.
Adada turizm oldukça gelişmiştir. Antik kalıntılar bulunmaktadır. Oniki Ada grubuna bağlı olarak Ege Denizi'nde Karya sahiline yakın bir durumdadır.
MEİS ADASI
Meis Adası'na, Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı vardır. Bunun dışında her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlarla Meis şehrine gitmek mümkündür. Adada bir havaalanı vardır. Adada yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri vardır.
PATMOS ADASI
Patmos Adası, Ege Denizi'nde küçük bir adadır. Onikiada'nın en kuzeyinde yer alır.
Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu vardır. En yüksek noktası Profitis Ilias'tır.
LEROS ADASI
Leros Adası, Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir.
Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup On İki Ada'nın bir parçasıdır. Leros Adası'na İleryoz Kamu Havalimanı hizmet vermektedir.
KALİMNOS ADASI
Kalimnos Adası, Kos Adası'nın 12 km kuzeyinde, Leros Adası'nın 2 km güneyinde yer almaktadır.
Adanın Türkiye'ye en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesidir.
Ada ile İstanköy arasındaki seferler 30 ilâ 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ilâ 5 saat arasında sürmektedir.
SİMİ ADASI
Simi Adası'na havalimanı bulunmuyor ve sadece feribotla ulaşılabiliyor. Adaya ülkemizden ulaşım için Datça ve Bodrum'dan kalkan feribotlara binebilir veya Fethiye, Marmaris'den kalkan Rodos feribotlarıyla Rodos'a geçip Rodos'tan bineceğiniz feribotla ulaşabilirsiniz.
Ulaşım için en çok tercih edilen Datça feribotunu kullandığınızda yolculuk yaklaşık 50 dakika, Bodrum feribotunu kullandığınızda ise yaklaşık 90 dakikayı bulabiliyor.
HANGİ EVRAKLAR TOPLANACAK?
En az 6 aylık geçerliliği olan pasaportun bulunması gerekirken, 2 biyometrik fotoğraf, seyahati karşılayacak kadar bakiye olan son 3 aya ait banka hesap dökümleri, feribot bileti ve otel rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, kimlik fotokopisi, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu gerekiyor.
Kapıda vize, tek girişli ve maksimum 7 gün içinde olmak kaydıyla bilet, özel rezervasyonları kapsayan günlerde geçerli olacak.
ESKİ ÜCRETİ 55 EUROYDU
Yıllar önce uygulanan kapıda vize uygulamasında 55 euro ücret alınıyordu. Bunun yanında sağlık sigortası da yapılıyor. Sağlık sigortası ise 15 euro civarında oluyor.
KAPIDA VİZE VERİLECEK
A Haber muhabiri Manolis Kostidis detayları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Türkiye'de birçok şey duyuluyor. Sırf pasaport ile Yunanistan'a gidilmeyecek. Vize gerekiyor. Adalarda kapıda vize verilecek. Gerekli evraklar hazırlandıktan sonra insanlar vize almadan adalara gidecek. Yunan polisi vize verecek. Reddedilenler de olabilir.
DETAYLAR HENÜZ TAM BELLİ DEĞİL
Bunun bir maliyeti olacak ancak Kuşadası'ndasınız Sisam Adası'na gitmek istiyorsunuz karar veriyorsunuz belgeleri hemen hazırlayıp çok fazla belgeye gerek yok Sisam Adası'na gidilebiliyor. Orada vize alınabiliyor. 7 gün kalınabilecek adalarda bir sene boyunca. Yaz-kış dahil bir defa. Çok girişlik vize olacak. Detaylar henüz tam belli değil. Bu bir anlaşma değil Yunanistan'ın açıkçası iyi niyeti turist çekmek için ve bunu da Brüksel'den geçirmeyi başardı. Açıkçası bu bir başarı. İlk adım diyebiliriz.
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