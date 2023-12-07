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Başkan Erdoğan Yunanistan temaslarının ardından yurda döndü

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Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Başkan Erdoğan Yunanistan temaslarının ardından yurda döndü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Özel uçak "TUR" ile 20.30'da Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

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