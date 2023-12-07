Yunanistan’da bu görüntü konuşuluyor! Başkan Erdoğan’ın ziyareti Yunanistan’da nasıl yankılandı? Liderlerin beden dili ne anlatıyor?

DOĞAL LİDERLİK REFLEKSİ

Gazeteci Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın doğal liderlik refleksi. Bu sonradan kazanılmış bir şey de değil. Çok güçlü bir lider ve muhatabın elini yakalayınca kavrıyor. Ondan sonra o gündemi kendisi belirliyor.

DEVLET ADAMI NASIL OLUR DERSİ!

Erdoğan Atina'da bir devlet adamı nasıl olur onun dersini verdi.