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Yunanistan'da bu görüntü konuşuluyor! Başkan Erdoğan'ın ziyareti Yunanistan'da nasıl yankılandı? Liderlerin beden dili ne anlatıyor?

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Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Yunanistan’da bu görüntü konuşuluyor! Başkan Erdoğan’ın ziyareti Yunanistan’da nasıl yankılandı? Liderlerin beden dili ne anlatıyor?

Başkan Erdoğan’ın ziyaretiyle Yunanistan ile yeni bir sayfa açıldı. Ziyaret Yunanistan’da nasıl yankılandı? Başkan Erdoğan'ın ve Miçotakis'in beden dilleri ne anlatıyor? Siyasal İletişimci Ferhat Murat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kritik temaslarda bulunmak üzere 6 yıl sonra Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında yeni bir dönemi başlattı.

Peki ziyaret Yunanistan'da nasıl yankılandı? Liderlerin beden dili ne anlatıyor? Siyasal İletişimci Ferhat Murat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BU GÖRÜNTÜ YUNANİSTAN'DA BİR NUMARALI GÜNDEM MADDESİ

Yunan basınında, Yunanistan Dışişleri Bakanı'na, "Sultanı mı selamlıyorsun?" şeklinde eleştiriler var.

Danışmanı da açıklama yapmak zorunda kalmış. Biz orada Yunan devletini temsilen oradayız. Ona yakışır bir karşılama yapmak istedik benzeri bir açıklama yapmak zorunda kalmış.

Burada Yunan basını bunu konuşuyor.

Başını aşırı derecede aşağı indirmesinden dolayı bir rahatsızlık söz konusu.

Yunan basını çok yakından takip ediyor Türk medyasını.

Burada kapsayıcılık. Sayın Cumhurbaşkanı çok tecrübeli. Özellikle uluslararası arenada çok tecrübeli bir isim ve ben hakimiyeti kendi üzerime kuruyorum diyor.

İki elinin arasına alarak benim hakimiyetimin altındasın mesajını tüm görenlere veriyor.

Miçotakis da bunu biliyor. O da sol elini dirseğine koyarak eşitliği sağlamaya çalışıyor.

Sayın Erdoğan çok rahat kendinden emin özgüveni çok yüksek ve güçlü bir görüntüyü veriyor.

Miçotakis'e baktığınız zaman elleri stresli bir şekilde birleşmiş. Stresli olduğunu karşısındakine saygı duyduğunu gösteriyor.

DOĞAL LİDERLİK REFLEKSİ

Gazeteci Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın doğal liderlik refleksi. Bu sonradan kazanılmış bir şey de değil. Çok güçlü bir lider ve muhatabın elini yakalayınca kavrıyor. Ondan sonra o gündemi kendisi belirliyor.

DEVLET ADAMI NASIL OLUR DERSİ!

Erdoğan Atina'da bir devlet adamı nasıl olur onun dersini verdi.

Ege adaları sorunu nasıl çözülür? Uzman isim A Haber’de anlattı EGE ADALARI SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR? UZMAN İSİM A HABER'DE ANLATTI
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’da önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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