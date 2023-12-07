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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis İstanbul'a gelecek

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Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis İstanbul’a gelecek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, şubat ayında iş dünyası ile temaslarda bulunmak adına İstanbul'a gelecek.

6 yıl aradan sonra Türk-Yunan ilişkilerine tarihi bir dönemece girildi.

Bu kapsamda Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok önemli görüşmelere imza attı.

MİÇOTAKİS İSTANBUL'A GELECEK

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, şubat ayında iş dünyası ile temaslarda bulunmak adına İstanbul'a gelecek.

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