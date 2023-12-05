Fatih Terim’in yardımcısının eşi Nur Erkasap anlattı: Seçil Erzan böyle dolandırmış!

"PARAMI KENDİSİNE BANKADA TESLİM ETTİM"



Erzan'la tanıştıktan 2-3 ay sonra söz konusu fondan haberdar olduğunu ve parayı verdiğini dile getiren Erkasap, Erzan'ın kendisini fona Hakan Ateş'in ismini vererek ikna ettiğini öne sürdü. Erkasap, "Ben o dönemde bayağı bir moral açısından kötüydüm. Yani hem sağlık sorunları vardı, hem maddi anlamda sıkıntılar vardı. İki ev var kızımın evi ve benim evim. Yani iki evin de geleceği söz konusu. Öylelikle kendisi de benim durumumu bildiği için, çok da duygusalım zaten, kendisi de hep böyle anlatıyordu bana. İşte ben de babamı kaybettim annem yatalak filan diye böyle konular olunca ister istemez daha samimi bir ortam oluyor yani iki kadın arasında. Onun üzerine 'Nur abla, biliyorum senin neler yaşadığını. Bak böyle böyle yani 'Hakan Ateş'in de içinde olduğu başında olduğu bir fon var. Bu özel müşterilere yapılan bir işlem. Hem paranı burada değerlendirirsin hem de rahat edersin' dedi. Ben zaten hani finans ya da bankadan bankacılıktan anlayan biri değilim. Ve öyle bir güven ortamı yaratıyor ki size o ne derse inanıyorsun. Yani ben de onun üzerine tamam dedim. Hatta anlattı ne olduğunu, bak dedi işte bundan çoğu kişi para kazandı, kazanıyor. Hakan Ateş akrabalarına bir sürü para kazandırdı. Bunları anlatınca bir de o kadar normal bahsetti ki, 'bu özel bir işlem gel' dedi, 'sende rahat et' dedi. Ben de onun üzerine paramı kendisine bankada teslim ettim. Ben tek seferde verdim" ifadelerini kullandı.