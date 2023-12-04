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Haberler Galeri İşte Seçil Erzan'ın çekirdek kadrosu! Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı

İşte Seçil Erzan'ın çekirdek kadrosu! Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı

Bankacı Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı olay gündeme bomba gibi düşerken, yeni detaylar gelmeye devam ediyor. "Yüksek gelirli fon" vaadiyle ünlü isimleri dolandıran Seçil Erzan'a en fazla para kaptıran isim olan Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.12.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 08:06
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İşte Seçil Erzan’ın çekirdek kadrosu! Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın milyarlık vurgunuyla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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İşte Seçil Erzan’ın çekirdek kadrosu! Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı

13.9 milyon doları elden verdiği bu paranın anca 6.4 milyon dolarını geri alabilen Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan, 7.5 milyon dolarla en çok para kaptıran isimlerin başında geliyor.

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İşte Seçil Erzan’ın çekirdek kadrosu! Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı

Turan'ın Seçil Erzan'a parasını alamaması üzerine para alışverişinde aracılık eden kardeşi Okan Turan'a Erzan'la ilgili gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı. Okan Turan, ağabeyinin gönderdiği ses kaydını Seçil Erzan'a iletti.

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İşte Seçil Erzan’ın çekirdek kadrosu! Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı

"BEN GEREKENİ YAPACAĞIM"

Kardeşi Okan Turan aracılığıyla Erzan'dan ödeme için haber bekleyen ama hep olumsuz cevap alan Arda, kardeşine gönderdiği 10 Mart tarihli ses kaydında şu ifadeleri kullanıyor: "Abicim şimdi ben çok konuşuyorum diye hani böyle söylendim.

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İşte Seçil Erzan’ın çekirdek kadrosu! Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı

Söylendim diye o biraz fazla hani böyle idare et. İdare et. Biz söyleniyoruz. Söyleniyoruz. O, 'He' diyor. Ağlıyor. Konuyu geçiyor, istediğini yaptırıyor, kapatıyor. O sanıyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben çocuklarımın üzerine yemin ettim. Ben gerekeni yapacağım. Anladın mı. O benim için bitmiştir. Konu da kapanmıştır.