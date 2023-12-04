04 Aralık 2023, Pazartesi
İşte Seçil Erzan'ın çekirdek kadrosu! Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı
Bankacı Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı olay gündeme bomba gibi düşerken, yeni detaylar gelmeye devam ediyor. "Yüksek gelirli fon" vaadiyle ünlü isimleri dolandıran Seçil Erzan'a en fazla para kaptıran isim olan Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 04.12.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 08:06
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