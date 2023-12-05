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Son dakika | Irak kuzeyine terör operasyonu! 2 terörist sarı torbada

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Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Son dakika | Irak kuzeyine terör operasyonu! 2 terörist sarı torbada

Son dakika haberi...MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi."

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