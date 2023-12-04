Futbol dünyasında ‘Seçil Erzan’ vurgunu! Fatih Terim’in avukatlarından ilk açıklama geldi: Paraların hepsi alın teri | Fatih Terim Fonu var mıydı?

DAVA AÇACAĞIZ

4) İzah edilen nedenlerle ve özellikle;

• "Fatih Terim Fonu" ifadesi içeren yazılı/görsel basın ile sosyal medya da bulunan tüm içeriklerin derhal kaldırılmasını bunun kullanılmaya devam edilmesi halinde ise hukuki ve cezai yollara başvurulacağını,

• Bankacılık Kanunun 159. Maddesinde düzenlenen "Bankaya ve Müşterilere ait sırların 3. Kişilerce açıklanmaması hükmü" ile Türk Ceza Kanunu 136. Maddesinde düzenlenen ''Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermeme, yaymama" hükmüne titizlikle uyulmasını, varsa bu tür içeriklerin kaldırılmasını,

• Bu açıklama öncesi ile sonrasında müvekkille ilgili mesnetsiz ve iddianame dışı haber, yorum ve görsel sahipleri hakkında hukuki ve cezai sürecin sonuna kadar kullanılacağını,

• Müvekkilin ve ailesinin özel hayatlarına ve kişilik haklarına saldırı teşkil eden haber ve yorumlara itibar edilmemesini özellikle belirtiriz."