İşte A’dan Z’ye Seçil Erzan’ın ponzi zinciri! İlk ne zaman başladı? Kayıp paralar nereye gitti?

KOLAY KAZANMA HIRSI

* Para sarmalına niye girdi?

Kendi ifadelerine göre; Erzan'ın "kolay kazanma" hırsı 2011'de Bahçeşehir'de müdür iken başlıyor. Savcıya anlattığına göre "manipülatif bir hisseye" 1 milyon lira yatırdı (yaklaşık 660 bin dolar) ve kaybetti. İlk usulsüz para toplama işine o dönem borsada kaybettiği bu paranın açığını kapatmak için başladı. Çevresinden para aldıkça borçlandı, borçlandıkça da para almaya devam etti. 10 yıllık bir bankacıyken borsada batırdığı o kadar parayı nereden bulduğu da meçhul.

* 'Fon' kurgusu ne zaman başladı?

İfadesinde 'fon olayını' 2022 yılının aralık ayında başlattığını söylüyor, ancak mağdur ifadelerine göre Kasım 2022'de para toplamaya başlamış. Bankacılık kariyeri "bireysel danışmanlık ve portföy yönetimi" üzerine yoğunlaştığı için bu tecrübesinden de faydalanarak şahsi ilişkilerini olabildiğince geliştirmiş.