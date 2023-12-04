Seçil Erzan vurgununda yeni gelişme! Ses kayıtları da dosyaya girdi: İçime sinmedi evine kadar gittim

Banka personeli O. daha önce başka müşterisinin dolandırılması üzerine kendisinin bu durumdan şüphelendiğini belirterek, Çeviker'i defalarca aradığını, Florya şube müdürüne de bilgi verdiğini belirterek, müştekiye açık ifadelerle baskı altındaysa kendisine bir işaret göndermesini talep ettiğini söyledi.

"YİNE İÇİME SİNMEDİ ARABAYLA MÜŞTERİNİN EVİNE GİTTİM"

Dolandırıcılık olayını soruşturan "banka teftiş kurulundan P." ile geçen görüşme içeriğine ilişkin de banka personeli O. şunları anlattı:

"Yok hiçbir sıkıntı yok gayet iyiyim, dedi. Yine içime sinmedi arabayla İstinye'ye, müşterinin evine gittim. Çünkü evden çıkamıyor, rahatsızlığı var. 'Ben bu imzayı alamadan şube orijinalini görmeden yapamıyor, orijinalini ben gelip alayım sizden' diyerek aslında biraz da yalan söyledim ki gidip müşteriyi görebilmek için. Hiçbir sıkıntı yoktu, evde tek başınaydı. Oturduk, beraber kahve içtik, nakit çekim talimatının imzasını aldım. Sonra şube müdürüne WhatsApp'tan yolladım oradan işleme koydular. Aynı zamanda faks da çekildi bu şekilde işleme koydular."

Teftiş kurulu görevlisinin ev ziyaretinde şüphelendiği bir durum olup olmadığını sorması üzerine ise banka personeli, "Yok yok, açık açık yüzüne dedim, 'Abi silah zoruyla mı yaptırıyorlar inan onu görmek için senin yanına geldim' dedim, teşekkür de etti. 'Yok öyle bir sıkıntı' dedi 'Kendi isteğimle bu evi almak için parayı çekiyorum' dedi." şeklinde konuştu.