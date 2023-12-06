Kabine Toplantısı başladı! Asgari ücret, enflasyon, Gazze ve Atina ziyareti masada...
Başta asgari ücret olmak üzere çok sayıda önemli konunun ele alınacağı Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ana gündem maddesini ekonomi ve Gazze oluştururken, Ankara-Atina hattındaki son gelişmeler de ele alınacak. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde başkanlığında saat 15.45'te toplandı.
Zirvede Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
GAZZE'YE İNSANİ YARDIM
Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.
ANKARA-ATİNA HATTINDAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu.
Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.
Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.
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