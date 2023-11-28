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Dilan Polat davası genişliyor! "Şampiyonlar Ligi" fotoğrafına soruşturma: Masadaki herkes mercek altında

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Giriş Tarihi: 28.11.2023 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
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Dilan Polat davası genişliyor! Şampiyonlar Ligi fotoğrafına soruşturma: Masadaki herkes mercek altında

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı çıkış yasağı talep etti.

Dilan Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi.

Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

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