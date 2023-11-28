Dilan Polat davası genişliyor! "Şampiyonlar Ligi" fotoğrafına soruşturma: Masadaki herkes mercek altında
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı çıkış yasağı talep etti.
Dilan Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi.
Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FINDIK FİYATLARI 28 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: 🌰 Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
- ÇAYKUR YAŞ ÇAY ALIMI ÖDEME TARİHLERİ 2023! Çaykur yaş çay ücret ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
- THY UÇAK SEFERLERİ SON DURUM! 28 Kasım THY uçak seferleri iptal mi son dakika? Sabiha Gökçen İstanbul Havalimanı
- Gelinim Mutfakta 28 Kasım 2023 puan tablosu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | 29 Kasım Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları saat kaçta açıklanacak? Duyuru geldi!
- Havlularınızı pamuk gibi yapacak! Misafiriniz, kaynananız, anneniz inanamayacak! Tek kaşık eklemeniz yeterli
- 12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55'te geldi
- Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı
- Erken emekli olmak isteyene piyango vurdu! 6 yıl öne çekebilirsiniz! 1999-2002-2009 arasına yaş hesabı geldi
- KYK burs/kredi takvimi çıktı! KYK Genel Müdürlüğü duyurdu, hesabınıza bakın! Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine tahsis numarasına göre...
- 2024 zamlı Asgari ücret miktarında 2'li jest açıldı! Maaş artışında %35-40-45-50'lik oran hesapları netleşti! 11.402 TL alana Refah Payı dahil en az...
- 15 tatil ne zaman 2024? 2. ara tatil hangi tarihte başlayacak? MEB 2023-2024 TAKVİMİ!