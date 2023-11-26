Fenomenler kara parayı nasıl aklıyor? Ünlü isimlerin adının karıştığı iddiaların perde arkası

FENOMENLER KARA PARAYI NASIL AKLIYOR?

"Dilan ve Engin Polat, devamında Bahar ve Nihal Candan'ın gözaltına alınmaları Türkiye'de çok büyük bir sansasyon oldu. O lüks hayatlarını sosyal medyadan paylaştılar ve ardından, MASAK olmak üzere bu paranın kaynağı araştırılınca ortaya bir suç şebekesi çıktı. Şu an tutuklamalara bakarsak durum bu. Peki fenomenler bu noktaya nasıl geldi? Ben dosyaları kararları az çok okuduğum için şunu detaylandırılabilirim.