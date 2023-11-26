Fenomenler kara parayı nasıl aklıyor? Ünlü isimlerin adının karıştığı iddiaların perde arkası
Son günlerde Türkiye'nin gündemini bir hayli meşgul eden, kara para aklama, yasa dışı bahis, vergi kaçırma suçları... Dilan Polat ve Engin Polat çifti 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle tutuklanmışlardı. Öte yandan hemen ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşler 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarından tutuklandılar. Ünlü isimlerin adının karıştığı 'kara para' iddialarının perde arkası A Haber ekranlarında anlatıldı. Kara para ağı nasıl işliyor? Fenomenler kara parayı nasıl aklıyor? Neden güzellik merkezleri açılıyor? İşte tüm detaylar...
Türkiye günlerdir fenomenlerin kara para aklama olayını konuşuyor. Ünlü isimlerin adının kartışığı "kara para" iddialarının perde arkasında neler yatıyor?
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından Nihal-Bahar Candan kardeşlerin de tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Gözler diğer fenomenlere çevrilmiş durumdayken, fenomenlerin bu paraları nasıl akladığı ise merak konusu oldu.
A HABER'DE MASAYA YATIRILDI
Fenomenlerin kirli ağının tüm detayları A Haber ekranlarındaki Canan Barlas Gündem programında masaya yatırıldı.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber'de ünlü isimlerin adının karıştığı "kara para" iddialarının perde arkasını anlattı.
FENOMENLER KARA PARAYI NASIL AKLIYOR?
"Dilan ve Engin Polat, devamında Bahar ve Nihal Candan'ın gözaltına alınmaları Türkiye'de çok büyük bir sansasyon oldu. O lüks hayatlarını sosyal medyadan paylaştılar ve ardından, MASAK olmak üzere bu paranın kaynağı araştırılınca ortaya bir suç şebekesi çıktı. Şu an tutuklamalara bakarsak durum bu. Peki fenomenler bu noktaya nasıl geldi? Ben dosyaları kararları az çok okuduğum için şunu detaylandırılabilirim.
Engin ve Dilan Polat konusunda, bunu bir bahis baron ile irtihbaratlandırıyorlar. Bahis baronunun parasını akladığını iddia ediyorlar. İkinci bir iddia ise, yurt dışından araç getiren bir şebekenin parasını akladığını iddia ediliyor."
Fenomenler kendi takipçi ve izlenme sayılarını örnek gösterip buradan para kazandıklarını iddia ediyorlar.
Sadece vergi müfettişlerine cevap veriyorlar. Bu da kara para aklamak isteyen suç örgütlerinin işine geliyor.
NASIL SİSTEME DAHİL EDİLİYORLAR?
Gündeme getirilen ve ünlü yapılan kişiler ve yakın akrabalarına şirketler kurduruluyor.
Hiçbir üretim yapmayan, fason veya tabela olarak nitelendirilen bu şirketlerin de reklamları yapılarak, çok para kazanılıyor algısı oluşturuluyor.
Fason şirketlerin de reklam yüzleri belirleniyor. Tüm reklamlar söz konusu kişi üzerinden dönüyor. Daha sonra ise bu şirketler üzerinden naylon faturalar kesiliyor.
Yurtdışında yasadışı (uyuşturucu-bahis-insan kaçakçılığı gibi) alanlardan para kazanan suç örgütleri, bu paraları fenomenler üzerinden kurdurdukları şirketlere aktarıyor. Kara parayı bu şirketler üzerinden sisteme dahil ederek yasal hale getiriyor. Tekrar yurtdışına kayıt altında çıkarılıyor.
FENOMENLERE YÜZDELİK PAY VERİLİYOR
Suç örgütleri kara paralarını aklamak için kullandıkları fenomenlere ise komisyon olarak paranın yüzde 20'si ödeniyor. Örneğin 100 milyon lira kara parasını aklamak isteyen suç örgütü, fenomene 20 milyon lira ödüyor.
Üzerine fason şirketler kurulan ve fenomenlerle bağlantılı olan kişiler ise ortalama paranın yüzde 5 ile 10'u arasında komisyon alıyor.
NEDEN GÜZELLİK MERKEZLERİ?
Peki kara para aklamada neden güzellik merkezleri seçiliyor? Güzellik merkezleriyle ilgili bir kayıt tutulmuyor. Örneğin aylık 5 milyon lira işlem hacmine sahip bir güzellik merkezi, nakit ödeme aldığında fiş-fatura kesmediği için kara parası olan bir çete veya suç örgütü merkezin sahibine 5 milyon lira veriyor.
PARADAN KOMİSYON ALIYORLAR
Bu para müşteri havuzunda bilgileri olanlar üzerinde faturalandırılarak yasal hale getiriliyor. Kayıt dışı olan 5 milyon lira kayıt altına alınırken, güzellik merkezi bu paradan komisyon alıyor.
TAKİBİ NASIL YAPILIYOR?
Şüpheli para trafiğini takip eden MASAK, çalışma yapıyor. Hesap hareketlerinde anormal durum tespiti halinde gerekli rapor hazırlanıyor. MASAK raporunun ardından ise Cumhuriyet Savcılıkları'nın talimatıyla Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri soruşturma yürütüyor.
Detaylı hesap incelemeleri ve şüphelilerin birbirleriyle bağlantıları ortaya çıkarılarak, örgütlü suçtan işlem başlatıyor. Burada ise iki suç öne çıkıyor. Birincisi "Vergi Kanunu'na muhalefet" ikincisi ise "suç örgütü kurmak" oluyor.
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