Özgür Özel'den tarihi hezimeti tekrar ettirecek hata! İP ve HEDEP'e ittifak çağrısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart Yerel Seçimler için kaybettiren tarihi hatayı tekrar ederek İYİ Parti ve HEDEP'e ittifak çağrısında bulundu. Kencince Kürt seçmenin oyunu alabilmek adına birtakım siyasi söylemler geliştiren Özel'in altı boş sözleri daha önce verdiği "bedava traktör" sözünü anımsattı. İmamoğlu'nun gölgesi altında CHP'yi yönetmeye çalışan Özel'in "her tuşa basan" siyaset anlayışı tabanda da ciddi rahatsızlık oluşturduğu kulislerde konuşuluyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında hem İYİ Parti'ye hem de terörün siyasi ayağı HEDEP'e ittifak çağrısında bulundu.
2019'daki yerel seçimlerde İYİ Parti ve HDP ile yapılan ittifakı anımsatan Özel, "Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul'da, İstanbul İttifakı'yla, Ankara'da dürüst insanlar Başkent'i yönetsin diye destek aldık ve kazandık" itirafında bulundu.
Özel, "Biz işbirliğine tüm siyasi partileri, güç birliğine davet ediyoruz" dedi.
2019'daki yerel seçimlerde İYİ Parti ve HDP ile yapılan ittifakı anımsatan Özel, "Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul'da, İstanbul İttifakı'yla, Ankara'da dürüst insanlar Başkent'i yönetsin diye destek aldık ve kazandık" itirafında bulundu.
Özel, "Biz işbirliğine tüm siyasi partileri, güç birliğine davet ediyoruz" dedi.
HEDEP'E MAVİ BONCUK, KANDİL'LE AĞIZ BİRLİĞİ
CHP'nin emanetçi tavşanı ittifak yolunda HEDEP'i etkilemek için yine 'kayyum' söylemine sığındı, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi göstermeye çalıştı.
Terörle iltisaklı belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkıp HEDEP'e mavi boncuk dağıtan Özel, "Yineliyorum; Kürtler daha az eşit. Belediye başkanı seçiyorlar siz kayyum atıyorsunuz" şeklinde konuştu.
BEDAVA TRAKTÖR VOL 2.0: YİNE TUTMAYACAĞI SÖZLER VERDİ
Daha önce "CHP'ye oy veren çiftçiye bedava traktör" vaadinde bulunan ancak bu vaadi yerine getirmeyen Özgür Özel yine boş bir seçim vaadinde bulundu.
Özel, "Eğer CHP'li belediye seçerseniz 2 yılda bir kurbanlık koç kadar etten, karne hediyesinden, ödeyemediğiniz sınav parasını ödemeye koşacak sıcacık bir sosyal belediyecilik yapan belediye başkanınız olacak. Bunu Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımızda CHP'li adayları seçtiğinizde bu sıcak el sizlere de uzanacak. Seçimde sosyal belediyecilik nedir diye gösteren CHP'li belediyelere oy atmaya davet ediyorum" dedi.
Özel'in sosyal belediyecilikten dem vurup verdiği son vaat, "Bedava traktör vadedip sözünü yerine getirmeyenler, sosyal belediyecilikten ne anlar" yorumlarına neden oldu.
Bilindiği üzere CHP her seçim öncesi bol vaatlerde bulunup daha sonra yerine getirmiyor. Bunun bilinen örneklerinde biri olan "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi Özgür Özel'in bugünkü açıklamarıyla yine gündem oldu.
Özel'e daha önce "Nerede traktörler" sorusu yöneltilmiş, emanetçi tavşan da CHP'yi özetleyen bir yanıt vererek "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör sözünü çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.
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