Özgür Özel’den tarihi hezimeti tekrar ettirecek hata! İP ve HEDEP’e ittifak çağrısı

Daha önce "CHP'ye oy veren çiftçiye bedava traktör" vaadinde bulunan ancak bu vaadi yerine getirmeyen Özgür Özel yine boş bir seçim vaadinde bulundu.Özel, "Eğer CHP'li belediye seçerseniz 2 yılda bir kurbanlık koç kadar etten, karne hediyesinden, ödeyemediğiniz sınav parasını ödemeye koşacak sıcacık bir sosyal belediyecilik yapan belediye başkanınız olacak. Bunu Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımızda CHP'li adayları seçtiğinizde bu sıcak el sizlere de uzanacak. Seçimde sosyal belediyecilik nedir diye gösteren CHP'li belediyelere oy atmaya davet ediyorum" dedi.Özel'in sosyal belediyecilikten dem vurup verdiği son vaat, "Bedava traktör vadedip sözünü yerine getirmeyenler, sosyal belediyecilikten ne anlar" yorumlarına neden oldu.