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Haberler Galeri Engin-Dilan Polat'ın kara kutusu itirafçı oldu! Her şeyi anlattı: Vurgunun boyutu 1 milyar TL

Engin-Dilan Polat'ın kara kutusu itirafçı oldu! Her şeyi anlattı: Vurgunun boyutu 1 milyar TL

Engin - Dilan Polat soruşturması kapsamında avukat Ahmet Gün'ün yanında mali müşavir olarak çalışan ve "Polatların kara kutusu" konumundaki Zümrüt Yerebakan itirafçı oldu. Yerebakan'om MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformu dökümlerini CD içinde emniyete teslim ettiği öğrenilirken, ifadesinin detayları da ortaya çıktı. MASAK raporunda naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Zümrüt Yerebakan, gerçek miktarın 1 milyar TL'nin üzerinde olduğunu söyledi. Yerebakan, Ahmet Gün tarafından kurulan sistemin tüm detaylarını anlattı.

Giriş Tarihi: 25.11.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 08:35
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Engin-Dilan Polat’ın kara kutusu itirafçı oldu! Her şeyi anlattı: Vurgunun boyutu 1 milyar TL

Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında, avukat Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın emniyetteki ifadesine SABAH ulaştı. Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu.

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Engin-Dilan Polat’ın kara kutusu itirafçı oldu! Her şeyi anlattı: Vurgunun boyutu 1 milyar TL

Firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığını, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildiğini, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlediğini söyleyen Yerebakan, Gün'ün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı.

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Engin-Dilan Polat’ın kara kutusu itirafçı oldu! Her şeyi anlattı: Vurgunun boyutu 1 milyar TL

MASAK raporunda Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi. Gün'ün nasıl ifade vermeleri gerektiği konusunda kendisine talimatlar verdiğini aktaran Yerebakan, aleyhine ifade vermemesi için de kendisini tehdit ettiğini kaydetti.

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Engin-Dilan Polat’ın kara kutusu itirafçı oldu! Her şeyi anlattı: Vurgunun boyutu 1 milyar TL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftiyle beraber Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

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Engin-Dilan Polat’ın kara kutusu itirafçı oldu! Her şeyi anlattı: Vurgunun boyutu 1 milyar TL

Polat çiftinin şirketlerinden birinin mali müşaviri olan ve soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Zümrüt Yerebakan, geçtiğimiz gün yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Yerebakan, çıkarıldığı hâkimlikçe yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.