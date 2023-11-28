BORA, TAYFUN ve CENK! İşte Türkiye'nin balistik füzeleri | Yerli füzelerin özellikleri neler?
ÖZEL HABER A Haber
Türkiye'nin savunma sanayisinde atılımlarında balistik füzelerdeki envanterini genişletmesi dikkat çekiyor. BORA, TAYFUN ve CENK... Türkiye'nin kısa, orta ve uzun menzilli füzeleri ve daha fazlasın A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Türkiye'nin savunma sanayisinde atılımlarında balistik füzelerdeki envanterini genişletmesi dikkat çekiyor.
BORA, TAYFUN ve CENK...
Türkiye'nin kısa, orta ve uzun menzilli füzeleri ve daha fazlasın A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
BORA 280 km, TAYFUN 550 km, CENK 1.000 km'den vuracak.
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