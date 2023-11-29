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Şampiyonlar Ligi fotoğrafındaki fenomenlere şok! Dilan Polat’a yakın isimler hakkında soruşturma

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Giriş: 29.11.2023 08:53
Polat çifti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi'' diye paylaştığı fotoğrafta bulunan isimler de soruşturmaya dahil edildi.
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