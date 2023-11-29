Şampiyonlar Ligi fotoğrafındaki fenomenlere şok! Dilan Polat’a yakın isimler hakkında soruşturma

Polat çifti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi'' diye paylaştığı fotoğrafta bulunan isimler de soruşturmaya dahil edildi.

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