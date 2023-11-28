Son dakika: Sıra Tayyar Öz ve Özlem Öz’de! Fenomen çifte örgüt soruşturması

Çiftin bu tür davranışlar sergilemesinina ardından Tayyar ve Özlem Öz ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Haklarında inceleme yapılan Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DOSYAYA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Soruşturma dosyasına erişim engeli getirildi. İsmi kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere de soruşturma başlayacak.