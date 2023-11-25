Başkan Erdoğan'dan 9.Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj: Gıda güvenliğinin sağlanması stratejik önemde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9. Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada "Bugün dünya helal piyasası, gıda, turizm, kozmetik, finans gibi sektörler başta olmak üzere toplam 5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu rakam ortaya çıkan ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda her geçen gün yükselmektedir" ifadelerini kullandı.
Dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getiren ve Türkiye'nin helal pazarından daha fazla pay almasını amaçlayan 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı, 23 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VİDEO MESAJ
40 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayacak zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında Helal Zirvesi'nin İslam ülkelerinin gıda güvenliğini tahkim edeceği kanaatinde olduğunu vurguladı.
"GIDA GÜVENLİĞİ STRATEJİK ÖNEMDE"
Başkan Erdoğan gönderdiği video mesajda, "Gönül ve kültür coğrafyamızdan güzel İstanbulumuzu teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime ülkemize hoş geldiniz diyorum. 9. Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı'nın ülkelerimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirve boyunca yapılacak tartışmaların, giderek güçlenen helal sektöründeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Helal Zirvesi münasebetiyle gerçekleştirilecek iş forumları ise şirketlerimiz arasında yeni ortaklıkların kurulmasına öncülük edecektir. Küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen zirve ve fuar, ülkemiz şirketlerinin helal sektöründen daha fazla pay almasına da zemin hazırlayacaktır. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve salgın sebebiyle ehemmiyeti çok daha iyi anlaşılan gıda güvenliğinin sağlanması yönünde atılan her adımı, stratejik önemde görüyoruz. 10 bini yabancı toplam 40 bine yakın misafiri ağırlayacak Helal Zirvesi'nin İslam ülkelerinin gıda güvenliğini tahkim edeceği kanaatindeyim" dedi.
DÜNYA HELAL PİYASASI 5 TRİLYON DOLARI AŞAN BÜYÜKLÜĞE ULAŞMIŞTIR
Başkan Erdoğan, "Öte yandan helal belgeli ürün ve hizmetlere yönelik talep, bu ürünlerin hem temiz ve sağlıklı olmaları hem de Müslümanlar tarafından tercih edilmeleri sebebiyle artmaktadır. Bugün dünya helal piyasası, gıda, turizm, kozmetik, finans gibi sektörler başta olmak üzere toplam 5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu rakam ortaya çıkan ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda her geçen gün yükselmektedir. Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini, gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşma çok mühimdir. 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetleri bu bakımından hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.
HELAL SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDE HAK ETTİĞİ KONUMA GELMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ
Başkan Erdoğan, "Buradan bir kez daha İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını, enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ihtilafları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum. Türkiye olarak ülkemize kazandırdığımız Helal Akreditasyon Kurumu ile bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Kurumumuzu ve faaliyetlerini her daim destekleyerek helal sektörünün ülkemizde hak ettiği konuma gelmesini sağlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum, bu düşüncelerle 9. Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı'nın başarılı geçmesini temenni ediyor, organizasyonda katkısı olan tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
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