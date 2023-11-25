Başkan Erdoğan’dan 9.Dünya Helal Zirvesi’ne video mesaj: Gıda güvenliğinin sağlanması stratejik önemde

DÜNYA HELAL PİYASASI 5 TRİLYON DOLARI AŞAN BÜYÜKLÜĞE ULAŞMIŞTIR

Başkan Erdoğan, "Öte yandan helal belgeli ürün ve hizmetlere yönelik talep, bu ürünlerin hem temiz ve sağlıklı olmaları hem de Müslümanlar tarafından tercih edilmeleri sebebiyle artmaktadır. Bugün dünya helal piyasası, gıda, turizm, kozmetik, finans gibi sektörler başta olmak üzere toplam 5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu rakam ortaya çıkan ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda her geçen gün yükselmektedir. Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini, gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşma çok mühimdir. 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetleri bu bakımından hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

HELAL SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDE HAK ETTİĞİ KONUMA GELMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ



Başkan Erdoğan, "Buradan bir kez daha İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını, enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ihtilafları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum. Türkiye olarak ülkemize kazandırdığımız Helal Akreditasyon Kurumu ile bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Kurumumuzu ve faaliyetlerini her daim destekleyerek helal sektörünün ülkemizde hak ettiği konuma gelmesini sağlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum, bu düşüncelerle 9. Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı'nın başarılı geçmesini temenni ediyor, organizasyonda katkısı olan tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum" dedi.