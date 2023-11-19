Hizmet yok vurgun çok! Tunç Soyer İzmir’in parasını yine konsere harcadı

Borçlarıyla boğuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet yerine konser organizasyonları için milyonlarca lira harcaması yine gündem oldu. Tarkan konserine 23 milyon TL, Gülşen konserine 10 milyon TL, Sertab Erener konserine 8 milyon TL harcayan belediyenin son olarak da Kenan Doğulu konseri için 12 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. İşin ilginç yanı konser ihalelerinin adresi ise hep aynı firma...