Hizmet yok vurgun çok! Tunç Soyer İzmir’in parasını yine konsere harcadı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borç batağına sokan Tunç Soyer, Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener’in ardından bu kez de Kenan Doğulu için kesenin ağzını açtı. Her yağmur sonrası sele teslim olan İzmirliler hizmet beklerken Kenan Doğulu’nun konseri için harcanan milyonlar ortaya çıktı.
Borçlarıyla boğuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet yerine konser organizasyonları için milyonlarca lira harcaması yine gündem oldu. Tarkan konserine 23 milyon TL, Gülşen konserine 10 milyon TL, Sertab Erener konserine 8 milyon TL harcayan belediyenin son olarak da Kenan Doğulu konseri için 12 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. İşin ilginç yanı konser ihalelerinin adresi ise hep aynı firma...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl kutlamaları kapsamında belediye Kenan Doğulu konseri için 'teknik organizasyonun karşılanması kiralama ve kurulum' başlığıyla ihale duyurusu yaptı. Hizmet alımı usulüne göre yapılan ihaleye Festival Yayın Yapım isimli firma davet edildi.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, 14 milyon 400 bin lira yaklaşık maliyet belirleyen belediye, davet ettiği şirketle yaptığı pazarlık sonucu organizasyonu 12 milyona ihale etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Festival Yayın Yapım firmasına çıkarttığı 12 milyonluk fatura ile ortaya çıkan vurgun, Tunç Soyer'in usulsüzlüklerine bir yenisini daha eklemiş oldu.
Soyer döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 18'inci ihalesini kazanan firmanın çok sayıda organizasyonda imzası bulunuyor. Belediyenin geçtiğimiz günlerde yaptığı Kıraç konser organizasyonunu da aynı firmaya ihale ettiği ortaya çıktı. Kıraç'ın konserde aldığı para ise 1 milyon lira oldu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine kıvırır mı bilinmez... Ama şu gerçek ki İzmir'de belediyenin milli bayramlarda ve kutlamalarda aynı firma ile sanatçılar üzerinden milyonları peşkeş çekmesi dışında başka bir hizmeti yok.
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