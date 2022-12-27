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Tarkan'a 3 Gülşen'e 5 milyon! Her yağmurda sular altında kalan İzmir'in parası yine konserlere harcandı! Tunç Soyer'e tepkiler büyük

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Tarkan’a 3 Gülşen’e 5 milyon! Her yağmurda sular altında kalan İzmir’in parası yine konserlere harcandı! Tunç Soyer’e tepkiler büyük

9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde Tarkan'a 3 milyon 540 bin TL ödeme yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, yılbaşı için de kesenin ağzını açtı. Halkın parasını halk için harcamaktan yoksun olan Soyer, Gülşen'e 5 milyon ödeme yaparak ünlü popçunun cebini doldurmaya karar verdi. Her yağmurda altyapı sorunuyla gündemden düşmeyen İzmir'in sorunlarına çözüm bulmak yerine bu tür organizasyonlara harcama yapan Soyer'e, vatandaş, "Önce şehre sonra ünlüye hizmet et" şeklinde isyan etti.

İzmir'in 9 Eylül'deki kuruluş yıl dönümünde Tarkan, için kesenin ağzını açan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, yılbaşında da halkın parasını yine konsere saçıyor!

"Tek kuruş almadım" diyen Tarkan'a kaşe ücreti adıyla 3 milyon 540 bin TL ödeyen Soyer, gelen eleştirilere adeta inat yaparcasına "halkın parasını saçma" çıtasını yükseltti.



ÜCRETİYLE REKOR KIRDI
31 Aralık'ta Gündoğdu Meydanı'nda Gülşen konseri düzenleyecek olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin cebinden 5 milyon TL çıkacağı konuşulmuştu.

Popçu da dün sosyal medyasından bu rekor ücret alacağı konserini ilan edince ortalık karıştı. Başta İzmirliler olmak üzere birçok vatandaş, halkın parasını halka hizmet etmek yerine yandaş sanatçıların cebini doldurmakla meşgul olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.




İZMİR KONSER BELEDİYESİ

Sosyal medyadan İzmir'deki konserin afişini paylaşan Gülşen gelen eleştirilere cevap vermemekle yetindi.




TUNÇ SOYER'E BÜYÜK TEPKİ

- İzmir'in dağlarında çiçekler açar, sokakları pis kokar!

- Tunç Soyer, halka değil kolladığı sanatçıları zengin etmeye gelmiş.

- Gülşen de "özgürlük, Atatürk" diye diye cebini dolduranlar kervanına katılmış.

- 5 milyon TL'miz gittiğine göre biz İzmirliler, sokaklarda çöpler, yağmurda su basan evler ve leş gibi kokuyla yaşamaya devam edeceğiz.

- Gülşen'e Gündoğdu, İzmirli'nin parası yine konserde battı!

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