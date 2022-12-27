Tarkan’a 3 Gülşen’e 5 milyon! Her yağmurda sular altında kalan İzmir’in parası yine konserlere harcandı! Tunç Soyer’e tepkiler büyük

- Gülşen de "özgürlük, Atatürk" diye diye cebini dolduranlar kervanına katılmış.

- 5 milyon TL'miz gittiğine göre biz İzmirliler, sokaklarda çöpler, yağmurda su basan evler ve leş gibi kokuyla yaşamaya devam edeceğiz.

- Gülşen'e Gündoğdu, İzmirli'nin parası yine konserde battı!