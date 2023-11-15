Tunç Soyer'e suçüstü! Yüzme şovu kısa sürdü: Bakanlık analiz sonuçları çıktı

2019 yerel seçimlerinde 'yüzülebilir körfez' vaadinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmirlileri bir kez daha yarı yolda bıraktı. Yüzme şovuyla temiz dediği körfez ile ilgili Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğünün yaptırdığı analiz sonucu aşırı derece kirli çıktı. Sonuç sonrası Soyer'e tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 15.11.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 08:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL