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Tunç Soyer'e suçüstü! Yüzme şovu kısa sürdü: Bakanlık analiz sonuçları çıktı

2019 yerel seçimlerinde 'yüzülebilir körfez' vaadinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmirlileri bir kez daha yarı yolda bıraktı. Yüzme şovuyla temiz dediği körfez ile ilgili Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğünün yaptırdığı analiz sonucu aşırı derece kirli çıktı. Sonuç sonrası Soyer'e tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 15.11.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 08:46
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Tunç Soyer’e suçüstü! Yüzme şovu kısa sürdü: Bakanlık analiz sonuçları çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "Yüzme" şovuyla "Temiz" dediği körfezin, Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğünün yaptırdığı analiz sonucu, aşırı derecede kirli çıktı.

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Tunç Soyer’e suçüstü! Yüzme şovu kısa sürdü: Bakanlık analiz sonuçları çıktı

"İZMİRLİYE GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLÜYORLAR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve İZSU ekibini "Körfez yüzsüzleri" olarak nitelendiren AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "İzmirliye göz göre göre yalan söylüyorlar.

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Tunç Soyer’e suçüstü! Yüzme şovu kısa sürdü: Bakanlık analiz sonuçları çıktı

Rakamlar ortada. Körfez'in pis kokusu hala İzmirlilerin en büyük kabusu. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış.

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Tunç Soyer’e suçüstü! Yüzme şovu kısa sürdü: Bakanlık analiz sonuçları çıktı

Bu raporla suç üstü yakalandılar. Aynı denizden alınan numunelerin ölçümlerinde sonuçlar arasındaki farkın bu kadar çok olmasını izah etmek mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

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Tunç Soyer’e suçüstü! Yüzme şovu kısa sürdü: Bakanlık analiz sonuçları çıktı

"YÜZME GÖSTERİSİNİ YALANLAR NİTELİKTE"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporu da paylaştı.