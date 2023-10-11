CHP’li Tunç Soyer’den ’BAL’lı atama! İzmir’de yine skandala imza attı

Soyer, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübünün başına kendisinin de mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesinden sınıf arkadaşı Hüseyin Egeliyi getirdi. Egeli görevi önceki gün yine kendisi gibi BAL'dan mezun olan Ersan Odaman'dan görevi devraldı.