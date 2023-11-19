Gazze'de rehine diplomasisi! MİT Hamas'a rehinelerin durumunu sordu
Son dakika haberine göre: Katil İsrail 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de yaşlı kadın çocuk demeden sivilleri hedef almaya devam ediyor. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede ateşkes sağlanması için diplomasi trafiğini sürdürürken, MİT'in rehineler için devreye girdiği belirtildi. Diplomatik kaynaklar, MİT'in Hamas’a rehinelerin durumunu sorduğunu ve bilgi alındıkça paylaşılacağını açıkladı.
7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaşta can kaybı giderek artıyor.
Katil İsrail, gece gündüz demeden sivillerin üstüne bomba yağdırırken, Türkiye ateşkes için diplomasi trafiğini sürdürüyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını önümüzdeki günlerde daha da artıracak.
Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden bu yana, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
REHİNELER İÇİN MİT DEVREDE
Katil İsrail, sivilleri hedef almaya devam ederken, MİT rehineler için devreye girdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; MİT'in Hamas'a rehinelerin son durumunu sorduğu ve İsrail'in iletişimi kestiği için alınan bilgileri paylaşacağı belirtildi. Öte yandan MİT, Hamas ile hem ateşkes hem de başka ülkelerin rehine taleplerini görüştüğü belirtildi. İsrail'in uzlaşmaz tutumu nedeniyle rehine takasını engellendiği bildirildi.
ALMANYA'DAN AVRUPA ÜLKELERİNE SESLENDİ
Başkan Erdoğan son olarak 17 Kasım Cuma günü Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelen Erdoğan, buradaki temaslarında İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılarını gündemine getirdi ve İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletti.
21 Kasım'da Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Başkan Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde de gündemi İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak.
İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ, TÜRKİYE'YE GELECEK
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 28 Kasım'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başkan Erdoğan ile Reisi bu ziyarette hem iki ülke ilişkilerini hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirecek.
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte, Gazze'ye gıda ve ilaç başta olmak üzere yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasını sağlayan Mısır'a da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...
- Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! "Yaştan emekli" olacaklar...
- UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI! Uzman öğretmenlik sınavı kaç soru ve kaç dakika? Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav sonuçları...
- ALES PUAN HESAPLAMA 2023: ALES/3 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?
- ALES SONUÇLARI 2023: ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç yıl geçerli? ÖSYM AÇIKLADI!
- ALES sınavı ertelendi mi son dakika? ALES iptal mi, açıklama geldi mi? ÖSYM son duyurular...
- Pazartesi okul var mı, yarın okullar tatil mi? MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...
- Galatasaray yeni Angelino'sunu buldu! 21 gol 34 asist: Tam 10 milyar euro...
- THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
- Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A'dan Z'ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…
- Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?
- KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?