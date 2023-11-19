Gazze’de rehine diplomasisi! MİT Hamas’a rehinelerin durumunu sordu

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ, TÜRKİYE'YE GELECEK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 28 Kasım'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan ile Reisi bu ziyarette hem iki ülke ilişkilerini hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirecek.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte, Gazze'ye gıda ve ilaç başta olmak üzere yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasını sağlayan Mısır'a da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.