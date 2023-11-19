19 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gazze'de rehine diplomasisi! MİT Hamas'a rehinelerin durumunu sordu

Gazze'de rehine diplomasisi! MİT Hamas'a rehinelerin durumunu sordu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
ABONE OL
Gazze’de rehine diplomasisi! MİT Hamas’a rehinelerin durumunu sordu

Son dakika haberine göre: Katil İsrail 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de yaşlı kadın çocuk demeden sivilleri hedef almaya devam ediyor. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede ateşkes sağlanması için diplomasi trafiğini sürdürürken, MİT'in rehineler için devreye girdiği belirtildi. Diplomatik kaynaklar, MİT'in Hamas’a rehinelerin durumunu sorduğunu ve bilgi alındıkça paylaşılacağını açıkladı.

7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaşta can kaybı giderek artıyor.

Katil İsrail, gece gündüz demeden sivillerin üstüne bomba yağdırırken, Türkiye ateşkes için diplomasi trafiğini sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını önümüzdeki günlerde daha da artıracak.

Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden bu yana, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

REHİNELER İÇİN MİT DEVREDE

Katil İsrail, sivilleri hedef almaya devam ederken, MİT rehineler için devreye girdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; MİT'in Hamas'a rehinelerin son durumunu sorduğu ve İsrail'in iletişimi kestiği için alınan bilgileri paylaşacağı belirtildi. Öte yandan MİT, Hamas ile hem ateşkes hem de başka ülkelerin rehine taleplerini görüştüğü belirtildi. İsrail'in uzlaşmaz tutumu nedeniyle rehine takasını engellendiği bildirildi.

ALMANYA'DAN AVRUPA ÜLKELERİNE SESLENDİ

Başkan Erdoğan son olarak 17 Kasım Cuma günü Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelen Erdoğan, buradaki temaslarında İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılarını gündemine getirdi ve İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletti.

21 Kasım'da Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Başkan Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde de gündemi İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ, TÜRKİYE'YE GELECEK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 28 Kasım'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan ile Reisi bu ziyarette hem iki ülke ilişkilerini hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirecek.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte, Gazze'ye gıda ve ilaç başta olmak üzere yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasını sağlayan Mısır'a da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA