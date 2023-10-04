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CHP'nin vizyon belgesi: Heykel! Tunç Soyer'in lügatında hizmet yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2023
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CHP’nin vizyon belgesi: Heykel! Tunç Soyer’in lügatında hizmet yok

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaş hizmet beklerken heykellerine bir yenisini daha ekledi. Soyer bu sefer de ‘Gönüllülüğe Saygı Anıtı’ dikti. Konak Vapur İskelesi yanındaki çim alandaki heykel, Soyer ve CHP'li isimler tarafından hizmete açıldı. Soyer'in İzmir halkını mağdur etmesi ve üzerine heykel açılısı yapması sert tepkilere neden oldu.

31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, aradan geçen 4.5 yıllık süreçte verdiği hizmet sözleri fiyasko çıktı.

CHP'li Başkan Soyer, Kentin kronikleşmiş sorunlarının çözümüne ilişkin hiçbir adım atmadı. Durum böyle olunca İzmir'in birçok ilçesi yenilenmeyen altyapı sorunları, körfez kirliliği, oluşan çöp dağları nedeniyle yerinde sayıyor. Altyapı yetersizlikleri nedeniyle her yağmurda ev ve iş yerlerini su basıyor.

CHP'DEN KABUS GİBİ BELEDİYECİLİK

Yaşanan olumsuzluklar bunlarla da sınırlı kalmadı. İç körfezdeki kirlilik tavan yaparken körfezden ve Harmandalı Çöplüğünden hakim rüzgarlarla kentin üzerine kabus gibi çöken lağım kokusu yaz günü vatandaşa zor anlar yaşattı.

HİZMET YOK HEYKEL ÇOK
Kentin kronikleşmiş sorunları yerinde sayarken Soyer kentin çeşitli yerlerine diktiği onlarca heykele bir yenisini daha ekledi. Soyer bu sefer de 'Gönüllülüğe Saygı Anıtı' dikti. Konak Vapur İskelesi yanında, çim alandaki heykel, Soyer ve beraberindekiler tarafından açıldı.

Yaşananlar kulislerde 'Soyer işi gücü heykel dikmek' yorumlarına neden oldu.

30 BİN ÇALIŞAN DURURKEN ÖZEL SEKTÖRE YAPTIRDI
Göreve geldiği günden bu yana kentin birçok yerine heykel diken Soyer, Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depremi sonrası da depremzedelere konut yapmak yerine deprem anıtı yapmayı tercih etmişti.

Yine aynı Soyer, belediye çatısı altında 30 bini aşkın çalışan dururken kentin dört bir yanındaki heykelleri belediye çalışanlarına saydırmak yerine ihale ile bu işi özel sektöre yaptırtmıştı. Soyer'in İzmirlilerin vergileri ile elde edilen belediye kaynaklarını kentin kronikleşmiş sorunlarının çözümü yerine heykellere harcaması kentte tartışma konusu olmuştu.

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