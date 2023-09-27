CHP’li Tunç Soyer bir kez daha sınıfta kaldı! Denizanası istilasının nedeni arıtma tesisi...

Arıtma tesislerinden iç körfeze akan azotlu, aşırı kirli su içeride resmen katliam yapıyor. Foça ve çevresinde şu an çok fazla miktarda denizanası mevcut. Ben Foça'daki denizanası istilasının Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi kaynaklı olduğunu düşünüyorum."

"KİRLİLİK OLMASAYDI DENİZANASI PATLAMASI DA OLMAZDI"

Arıtma tesisinden çıkan suyun akıntı nedeniyle Foça'ya gittiğini hatırlatan Prof. Doktor Doğan Yaşar, "Zaten hava çok sıcak. Ama burada sıcaklık ikinci faktör. Eğer deniz suyunda kirlilik yoksa sıcaklık çok fazla olsa dahi denizanaları bu kadar yoğun bir şekilde görülmez, böyle bir patlama olmazdı. Şu an Foça'da denizanaları her yeri sarmış durumda. Bütün bu olayların en büyük sebebi deniz suyundaki kirlilik. Başka da bir şey değil." şekline konuştu.