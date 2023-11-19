Yerel seçimler öncesi HEDEP'e yanladı! Özgür'den Kandil'in siyasi ayağına "Özel" muamele: Gelin ittifak yapalım şeffaf olacağız
CHP'de Ekrem İmamoğlu gölgesinde genel başkanlık yapan Özgür Özel yerel seçimler öncesi HEDEP'e yönelik açıklamalarda bulundu. CHP'de genel başkan değişse de kafaların değişmediği görülürken Özel, Kandil'in siyasi ayağı olan HEDEP için "Hiçbir sorunumuz yok, şeytanlaştırmam" ifadelerini kullanırken bir de çağrıda bulundu. HEDEP'e "Gelin ittifak yapalım. Söz bu sefer şeffaf olacağız" diyen Özel yine mavi boncuk dağıtarak kayyuma kökten karşı olduklarını belirtti. İşte detaylar...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ererken Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği "tavşan aday" Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
GÜÇ SAVAŞLARI YAKIN
İmamoğlu'nun vesayeti altında kalan Özgür Özel, İmamoğlu'nun partideki kritik görevlere kendi adamlarını getirmesine ses çıkarmadı. Ancak Özel bu durumdan rahatsız olurken, ikili arasında ilerleyen dönemlerde güç savaşı yaşanacağı kulislerde konuşuluyor.
İYİ PARTİ VE HEDEP'E GÖZ KIRPMAYA DEVAM EDİYORLAR
İkili her ne kadar 'kardeşlik hukukumuz var' aralarında güven problemi mevcut. İmamoğlu'nun Özel hakkında "Genel başkan adayı olduğu halde Grup Başkanlığı'nı bırakmadı. Yarın CHP koltuğunu bırakmaz" dediği öne sürüldü.
Bu tartışmaların gölgesinde CHP, 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor. Özgür Özel ve koltuğa vesayet kuran Ekrem İmamoğlu dört koldan İYİ Parti ve HDP'ye ittifak için göz kırpıyor.
İTTİFAK UĞRUNA HEDEPKK'YI AKLADI
Özel, HEDEPKK'nın TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak ittifak için zemin yokladı. Gün aşırı bebek katili Abdullah Öcalan'a ve PKK'ya methiyeler düzen HEDEP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını belirten Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" dedi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş BİRGÜN'e tepki çeken açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamalar "CHP'de değişen sadece isimler kafa asla değişmiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
HEDEPKK'YA YANLADI! 'ŞEFFAF OLACAĞIZ' TEMİNATI
Özgür Özel, Kandil'in uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirtti, "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolden vuran Özel, "Mesela Zafer Partisiyle yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve bunun bize bir maliyet yüklediğini de kendi kulaklarımla duydum. Diyarbakır'da, 'Değişim olmazsa oy vermeyeceğiz, gizli protokole çok kızıyoruz' diye bir sürü Kürt seçmen yüzüme söyledi'' şeklinde konuştu.
Özel şu ifadeleri kullandı;
Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum. 'Siz bize destek verin hem de bunu kamuoyunda söylemeyelim' deme niyetinde değilim. Hatta bunun şu açıdan da sağlıklı olacağını düşünüyorum, bütün seçmen, belli hassasiyetleri olan, belli beklentileri olan seçmenler bilsin bu seçim bölgesinde biz şu siyasi partiyle şöyle bir işbirliği içerisindeyiz. Mesela Zafer Partisiyle yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve bunun bize bir maliyet yüklediğini de kendi kulaklarımla duydum. Diyarbakır'da, 'Değişim olmazsa oy vermeyeceğiz, gizli protokole çok kızıyoruz' diye bir sürü Kürt seçmen yüzüme söyledi''
MAVİ BONCUK DAĞITTI: KAYYUMA KARŞIYIZ
Terörle iltisaklı belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkıp HEDEP'e mavi boncuk dağıtan Özel, "Kayyum işine kökten karşıyız" dedi. Bilindiği üzere PKK elebaşları da sıklıkla belediyelere kayyum atanmamasını savunuyor.
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