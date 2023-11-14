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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bugün telefonda görüştü. Bakan Fidan’ın Avustralyalı mevkidaşı Wong’a, Gazze’de bir an önce tam ateşkes sağlanmasının ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının aciliyetini vurguladığı öğrenildi.

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