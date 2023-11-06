Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hollandalı ve Çekyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmelerde Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşına, Gazze'de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak bir çaba harcanması gerektiğini de belirtti.
Görüşmede Ukrayna'daki son durumun da değerlendirildiği öğrenildi. Bakan Fidan'ın, Karadeniz Tahıl Koridorunun yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği öğrenildi.
BAKAN FİDAN, ÇEKYA DIŞİŞLERİ BAKANI JAN LİPAVSKY İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü.
Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazzeli sivillere karşı işlediği suçların kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, tam ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini de belirtti.
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