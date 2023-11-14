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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.

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