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Gündem Gazze! Bakan Hakan Fidan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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Gündem Gazze! Bakan Hakan Fidan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü

Son dakika gündem haberi | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'i Ankara'da kabul etti. Görüşmede siyonist terör devleti İsrail'in Gazze'deki masum sivillere yönelik alçak saldırıları ele alındı.

SON DAKİKA | Bakanlığın sosyal medya hesabı "X" üzerinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'i bugün Ankara'da kabul etti.

GAZZE'DEKİ İSRAİL KATLİAMI ELE ALINDI

Görüşmede, Avrupa Konseyi'nin gündemindeki konular ile terör devleti İsrail'in Gazze saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil, bölgesel meseleler mesaya yatırıldı.

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