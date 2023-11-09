Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hamlesi ABD basınında: Gazze’nin anahtarı Türkiye

"BIDEN BEDEL ÖDEMELİ"

Analizde "Bunun için Biden'ın doğrudan Erdoğan'a başvurması ve kendisinin de azar işitmesi gerekiyorsa, bu on binlerce insanın hayatını ve aralarında Amerikalıların da bulunduğu çok sayıda rehineyi kurtarma şansı için ödenecek küçük bir bedeldir." ifadesi de yer aldı. Yazıda buna rağmen ABD için çizilen sözde "barış yanlısı ülke" imajı ise gözlerden kaçmadı.