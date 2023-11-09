Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hamlesi ABD basınında: Gazze'nin anahtarı Türkiye
Katil İsrail 34 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. İşgalci İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli sivillerin sayısı 11 bine yaklaşırken soykırıma ilk günden bu yana destek çıkan ABD, Orta Doğu'ya müdahale etmek için canla başla çalışıyor. Bölgedeki piyonu İsrail'in sırtını sıvazlayarak "katliama devam" emri veren ABD, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı bölgeye yollamıştı. Türkiye'yi de ziyaret eden Blinken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kararlı ve sert duruşu karşısında şoke olmuştu. ABD'li Bloomberg yaşanan gelişmelerin ardından Gazze katliamının çözümünde Türkiye'yi işaret etti.
İsrail Gazze'yi ele geçirme planlarını 7 Ekim'de hayata geçirdi. Hamas bahanesiyle Gazze'ye saldıran ve tam 34 gündür bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail, o günden bu yana 11 bine yakın Filistinli sivili korkunç bir şekilde katletti. Saldırılarına hem havadan hem karadan devam eden İsrail geri adım atmazken, en büyük desteği de işbirlikçisi ABD'den alıyor.
Sivil katliamlarında İsrail'in sırtını sıvazlayan, defalarca İsrail'in ayağına kadar giderek "soykırımın arkasındayız" mesajı veren ABD, diğer yandan mala olarak kullandığı Dışişleri Bakanı Antony Blinken aracılığıyla sözde barış çağrısında bulunuyor.
Katil Netanyahu hükümetine destek için Ekim'den bu yana tam üç kez İsrail'i ziyaret eden, masum sivillerin öldürülmesine ses çıkarmayan Blinken, ziyaretleri sırasında Türkiye'ye de geldi. İkiyüzlü politikalar doğrultusunda "Gazze'de barış istiyoruz" açıklamalarında bulunan Blinken Türkiye'de beklemediği anlar yaşadı.
Bakan Fidan tarafından oldukça mesafeli bir tavırla karşılanan Blinken, tokalaştığı Hakan Fidan'a sarılmaya çalıştı. Ancak Fidan, bu samimiyetsiz hareketi soğuk bir şekilde geri çevirdi. Bakan Fidan'ın bu kararlı tavrı sonrası şoke olan Blinken'ın yüzünün asıldığı görüldü.
ABD'li bakanın ikiyüzlü tutumuna Türkiye'nin tepkisi, yapılan ikili görüşmede de oldukça netti. Hakan Fidan ve Blinken görüşmesinde Blinken'ın koltuğunun yanında Mescid-i Aksa ve Ay Yıldız simgesi yer aldı. Bu görüntü, İsrail'in zulmünü görmezden gelen tüm dünyaya Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu gösteren bir mesajdı.
Görüşmedeki detaylar ve Blinken'ın içine düştüğü zor durum ABD basınında oldukça konuşulmuştu. Gazze halkına desteğini tüm dünyaya ilan eden Türkiye'ye ilişkin çarpıcı bir analiz ise Bloomberg'den geldi. Bobby Ghosn imzalı analizde Gazze'de yaşananların çözümünün yolunun Türkiye'den geçtiğini belirtildi.
"Gazze'deki krizi çözmenin anahtarı Türkiye" başlıklı analizde, "Biden, Erdoğan'ı ne kadar erken ararsa o kadar iyi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşıyla yaptığı iki saatlik görüşme sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kısa açıklaması yaşanan soğukluğu gizleyemiyor. Blinken, çözüm bulmak için çıktığı Orta Doğu turunda birçok kez parmak sallanmasına maruz kaldı. Fakat Hakan Fidan'dan aldığı parmak sallama en serti oldu." ifadeleri kullanıldı.
"BLINKEN BUNU HAK ETMİŞTİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Blinken ile görüşmemesinin de dikkat çekici olduğunun belirtildiği analizde, "Fidan'ın azarlaması ve Erdoğan'ın terslemesi hak edilmişti. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısı ve İsrail'in yıkıcı misillemesiyle patlak veren krize çözüm bulma telaşındaki Biden yönetimi, Türkiye'yi ihmal etti. Türkiye'nin önemli ölçüde yardımını gerektirmeyen bir çözüm olamaz. ABD, Erdoğan'ı masaya getirmek için yoğun çaba sarf ederek kaybedilen zamanı telafi etmelidir." yorumunda bulunuldu.
"BIDEN BEDEL ÖDEMELİ"
Analizde "Bunun için Biden'ın doğrudan Erdoğan'a başvurması ve kendisinin de azar işitmesi gerekiyorsa, bu on binlerce insanın hayatını ve aralarında Amerikalıların da bulunduğu çok sayıda rehineyi kurtarma şansı için ödenecek küçük bir bedeldir." ifadesi de yer aldı. Yazıda buna rağmen ABD için çizilen sözde "barış yanlısı ülke" imajı ise gözlerden kaçmadı.
"ERDOĞAN TEK KRİTİK LİDER"
Türkiye'nin Orta Doğu ilişkilerinde kritik bir rol üstlendiğinin belirtildiği makalede, "Erdoğan, savaşın iki tarafındaki ülkelerle de resmi olarak diplomatik ilişki geçiren tek lider. Bu krizdeki iki önemli oyuncudan biri olan Katar, Hamas liderlerine ev sahipliği yapıyor ama İsrail ile resmi ilişkisi yok. Öte yandan Mısır'ın İsrail'le diplomatik bağı var fakat Hamas'la iletişimi yok." hatırlatması yapıldı.
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