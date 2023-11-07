Bakan Hakan Fidan kendisine sarılmak isteyen Blinken’e neden izin vermedi? Detaylar ortaya çıktı
Gazze’de yaşanan İsrail katliamına sesiz kalan ABD, binlerce masum insanın ölmesine göz yumdu. Başkan Erdoğan’ın diplomatik çabaları ile akan kanın durması için çok önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 2.5 saat süren çok kritik bir görüşmeye imza attı. Toplantı öncesi ise karşılama anında çok çarpıcı bir olay yaşandı. Blinken tokalaşma sırasında sarılmak için öne atıldı ancak Bakan Fidan bu girişimi boşa çıkardı. Dünya basınına yansıyan ve ABD kanadını şoke eden bu gelişme büyük yankı uyandırdı. Herkes tarafından merak edilen gelişmenin perde arkasında yatan gerçeğin ise Blinken'ın Türk Dışişleri’nin önüne geldiğinde ortaya koyduğu diplomatik nezaketsizlik olduğu bildirildi.
ABD'DEN KATİL İSRAİL'E DESTEK
Doğu Akdeniz'e uçak gemileri dahil büyük bir askeri yığınak yapan ABD, bunla da yetinmeyip Dışişleri Bakanı Blinken tarafından "Yahudi" ayrımcılığı yaparak büyük bir skandala imza atmıştı.
"BEN YAHUDİYİM..."
3 kez İsrail'e koşan Blinken, Telaviv'e yaptığı ilk ziyarette yaptığı açıklamada "Buraya bir Yahudi olarak geldim" demişti.
BLINKEN, BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve akan kanın durdurulması adına ortaya serdiği diplomatik adımlar kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.
BAKAN FİDAN'DAN SERT TEPKİ! BLINKEN'IN SARILMASINA İZİN VERMEDİ
İki bakan, temasları öncesi kameralar karşısına geçerken bu esnada Bakan Fidan'ın kendisine sarılmak için hamle yapan ABD'li mevkidaşını ustaca bir manevrayla geri savurması büyük dikkat çekti.
SURATI FENA DÜŞTÜ
O anlarda Blinken'ın büyük gerginlik yaşadığı kameralara yansıdı.
Bu hamle dünyada büyük yankı uyandırırken, yaşanan gerilimim nedeni de ortaya çıktı.
BLINKEN'DEN BÜYÜK NEZAKETSİZLİK
Blinken'ın kendisini karşılamak için bakanlık önüne giden Fidan'ı telefonla konuştuğu gerekçesiyle uzun süre arabanın önünde beklettiği ve Fidan'ın da bu olaya sinirlenerek bakanlık binasına geri döndüğü iddia edildi.
BAKAN FİDAN NEDEN TEPKİ GÖSTEDİ?
Bakan Fidan'ın Blinken'a yönelik bu adımı büyük ses getirirken, olayın nedeni de ortaya çıktı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Blinken'ı taşıyan otomobil Türk Dışişleri Bakanlğı'nın kapısına geldiğinde, her konuk bakana yapıldığı gibi Hakan Fidan aşağıya inerek, bakanlığın kapısının önüne çıktı.
Ancak Blinken arabadan inmedi, telefonla konuşmakta olan Blinken arabadan çıkmayınca; Fidan da geriye dönerek içeri girdi. Diplomatik nezaketsizlik gösteren Blinken'ı içeride karşılayan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı'nın öpme hamlesini de geri çevirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ
Blinken geçtiğimiz günlerde İsrail ziyareti sırasında "ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buradayım" ifadelerini bilerek ve seçerek kullanmıştı.
Bir konuşmasında Başkan Erdoğan da bu skandal sözlere sert karşılık vererek "Bu nasıl bir politikacı, bu nasıl bir yaklaşım? Karşındakiler ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin?" cümlesini kurmuştu.
BLIKNEKE'A BİR ŞOK DAHA YAŞATILDI
6 Kasım gecesi Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye tarihinde ilk kez üst düzey herhangi bir yetkilinin katılmadığı karşılama töreniyle karşılandı.
Aprondaki ışıkların yakılmadığı karşılama sonrası Blinken'a, çeşitli sokaklara asılan pankartlarla da tepki gösterildi.
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