Bakan Hakan Fidan kendisine sarılmak isteyen Blinken’e neden izin vermedi? Detaylar ortaya çıktı

Bir konuşmasında Başkan Erdoğan da bu skandal sözlere sert karşılık vererek "Bu nasıl bir politikacı, bu nasıl bir yaklaşım? Karşındakiler ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin?" cümlesini kurmuştu.

BLIKNEKE'A BİR ŞOK DAHA YAŞATILDI

6 Kasım gecesi Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye tarihinde ilk kez üst düzey herhangi bir yetkilinin katılmadığı karşılama töreniyle karşılandı.

Aprondaki ışıkların yakılmadığı karşılama sonrası Blinken'a, çeşitli sokaklara asılan pankartlarla da tepki gösterildi.