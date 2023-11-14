Sarallar son dakika! Sarallar kafes operasyonu nedir, kaç kişi gözaltına alındı? Özgür Saral kimdir, ne iş yapıyor, nereli?

Suç örgütünün:

* İstanbul Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmaladıkları,

* Kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri,

* Yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri,

* Sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları,

* Site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri,

* Eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma,

* Site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri,

* Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.

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