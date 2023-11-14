Sarallar son dakika! Sarallar kafes operasyonu nedir, kaç kişi gözaltına alındı? Özgür Saral kimdir, ne iş yapıyor, nereli?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Kafes Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında Bakan Yerlikaya, örgüte yönelik alınan önlemler ve operasyonların detaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Vatandaşlar operasyonun detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki Kafes operasyonu nedir? Sarallar suç örgütü operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı? Özgür Saral kimdir, ne iş yapıyor, nereli?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Kafes Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında Bakan Yerlikaya, örgüte yönelik alınan önlemler ve operasyonların detaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Vatandaşlar operasyonun detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki Kafes operasyonu nedir? Sarallar suç örgütü operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı? Özgür Saral kimdir, ne iş yapıyor, nereli?
Sosyal medya hesabından operasyonların detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; İstanbul Düzenlenen 'Kafes Operasyonları' Kapsamında, Liderliğini Özgür Saral İsimli Şahsın Yaptığı ve "Sarallar" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi.
Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüpheli şahıs yakalandı.
Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz.
İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlendi.
Suç örgütünün:
* İstanbul Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmaladıkları,
* Kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri,
* Yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri,
* Sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları,
* Site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri,
* Eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma,
* Site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri,
* Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.
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- Sarallar son dakika! Sarallar kafes operasyonu nedir, kaç kişi gözaltına alındı? Özgür Saral kimdir, ne iş yapıyor, nereli?
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