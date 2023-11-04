CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş, Kemal Kılıçdaoğlu’nu İnsan-ı Kamil ilan etti







KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEKLEYEN ASLANTAŞ ALAY KONUSU OLDU

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş'ın konuşması 'değişimcileri' çileden çıkardı. Sosyal medyada da alay konusu olan Aslantaş, Kılıçdaroğlu'nu insan-I kamil ilan etti.



Protesto edilen Aslantaş, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu onurlu bir lider olduğu için, herkesi kucakladığı için, dürüst insan, efendi insan, erdemli insan, merhametli insan, vicdanlı insan, İnsan-I Kamil mertebesine ulaşmış, eline beline diline sahip olan, 84 milyon arasında ayrımcılık, ırkçılık, mezhepçilik yapmayan, 84 milyonu kucaklayan bir insan olduğu için gitsin istiyorlar.