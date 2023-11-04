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CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş, Kemal Kılıçdaoğlu'nu İnsan-ı Kamil ilan etti

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş, Kemal Kılıçdaoğlu’nu İnsan-ı Kamil ilan etti

CHP 38. Olağan Kurultayı Ankara’da gerçekleşiyor. Kavganın eksik olmadığı kurultayda, CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş'ın sözleri dalga konusu oldu. Seyfettin Aslantaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu İnsan-ı Kamil ilan etti. Aslantaş konuşmasında, “Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan-i Kamil mertebesine ulaşmış bir insandır” dedi.

CHP bugün yeni genel başkanını belirleyecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişimci' Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ve Ünal Karahasan gerçekleştirilecek kurultayda kozlarını paylaşıyor.




KAVGALARA SAHNE OLDU

'Değişimciler' ve 'Kemalciler' arasında büyük gerginlik yaşanırken, her zaman olduğu gibi kurultayda kavgalara sahne oldu.




KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEKLEYEN ASLANTAŞ ALAY KONUSU OLDU

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş'ın konuşması 'değişimcileri' çileden çıkardı. Sosyal medyada da alay konusu olan Aslantaş, Kılıçdaroğlu'nu insan-I kamil ilan etti.

Protesto edilen Aslantaş, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu onurlu bir lider olduğu için, herkesi kucakladığı için, dürüst insan, efendi insan, erdemli insan, merhametli insan, vicdanlı insan, İnsan-I Kamil mertebesine ulaşmış, eline beline diline sahip olan, 84 milyon arasında ayrımcılık, ırkçılık, mezhepçilik yapmayan, 84 milyonu kucaklayan bir insan olduğu için gitsin istiyorlar.




"KILIÇDAROĞLU'NUN GİTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ama Kılıçdaroğlu'nun gitmesine izin vermeyeceğiz. Kılıçdaroğlu genel başkanımızdır, genel başkanımız olarak kalacaktır.




SKANDALLARI HALA AKILLARDA

Aslantaş'ın insan-I kamil benzetmesi sonrası akıllara Kılıçdaroğlu'nun skandalları geldi.




VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU

2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.




"BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"

Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.




"TERÖRÜN KAYNAĞI İSLAM"

İslam'ı terörle ilişkilendirdi. Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara sebep oldu. İslam dünyasının da oturup düşünmesi lazım." dedi.

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