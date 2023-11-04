CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş, Kemal Kılıçdaoğlu'nu İnsan-ı Kamil ilan etti
CHP 38. Olağan Kurultayı Ankara’da gerçekleşiyor. Kavganın eksik olmadığı kurultayda, CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş'ın sözleri dalga konusu oldu. Seyfettin Aslantaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu İnsan-ı Kamil ilan etti. Aslantaş konuşmasında, “Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan-i Kamil mertebesine ulaşmış bir insandır” dedi.
CHP bugün yeni genel başkanını belirleyecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişimci' Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ve Ünal Karahasan gerçekleştirilecek kurultayda kozlarını paylaşıyor.
KAVGALARA SAHNE OLDU
'Değişimciler' ve 'Kemalciler' arasında büyük gerginlik yaşanırken, her zaman olduğu gibi kurultayda kavgalara sahne oldu.
KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEKLEYEN ASLANTAŞ ALAY KONUSU OLDU
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş'ın konuşması 'değişimcileri' çileden çıkardı. Sosyal medyada da alay konusu olan Aslantaş, Kılıçdaroğlu'nu insan-I kamil ilan etti.
Protesto edilen Aslantaş, şu ifadeleri kullandı:
Kılıçdaroğlu onurlu bir lider olduğu için, herkesi kucakladığı için, dürüst insan, efendi insan, erdemli insan, merhametli insan, vicdanlı insan, İnsan-I Kamil mertebesine ulaşmış, eline beline diline sahip olan, 84 milyon arasında ayrımcılık, ırkçılık, mezhepçilik yapmayan, 84 milyonu kucaklayan bir insan olduğu için gitsin istiyorlar.
"KILIÇDAROĞLU'NUN GİTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Ama Kılıçdaroğlu'nun gitmesine izin vermeyeceğiz. Kılıçdaroğlu genel başkanımızdır, genel başkanımız olarak kalacaktır.
SKANDALLARI HALA AKILLARDA
Aslantaş'ın insan-I kamil benzetmesi sonrası akıllara Kılıçdaroğlu'nun skandalları geldi.
VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.
DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.
"BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"
Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.
"TERÖRÜN KAYNAĞI İSLAM"
İslam'ı terörle ilişkilendirdi. Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara sebep oldu. İslam dünyasının da oturup düşünmesi lazım." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kanarya'ya 1.90'lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!
- Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...
- Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!
- 3 Kasım Ateş Kuşları yeni bölüm özeti! 29. Bölümde neler oldu?
- Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu! 3 Kasım Cuma GS-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
- 7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15'te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha
- Galatasaray'ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!
- SGK'dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...
- 3 AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ! Dini günler takvimi 2024: Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman?
- Genel af yolda mı 2023? Mahkumlara af ne zaman gelecek? 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz indirimi...
- Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası hesaplama 2023! SGK T.C. no ile sorgulama
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 yılında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte rakamlar...