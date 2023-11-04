CHP’de alışılagelmiş görüntüler! CHP 38. Olağan Kurultayı’nda ’Değişimciler’ ve ’Kemalciler’ birbirine girdi

İLK KONUŞMA BAY KEMAL'DEN!

Kurultay'ın açılış konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. "Sizi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Her şeyi Türkiye için yaptım" sözleriyle partililere seslenen Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nu ise topa tuttu.