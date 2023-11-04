CHP'de alışılagelmiş görüntüler! CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi
Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan CHP'de sular o günden bu yana durulmadı. Koltuk savaşlarının bitmediği parti içinde kaos ve kavga her geçen gün boyut kazanarak, CHP 38. Olağan Kurultayı'na kadar taşındı. Yeni genel başkanın seçileceği Kurultay tüm bu yaşananların gölgesinde bir kavgaya daha sahne oldu. ‘Değişimciler’ ve ‘Kemalciler’ birbirine girdi. Görüntülerde Ekrem İmamoğlu’nun salondakileri uyarmaya çalışırken, “İşine bak işine” dediği duyuldu. Daha sonra İmamoğlu, “Özel güvenlik arkadaşlar sağa sola açılır mısınız, orada durmanızın anlamı yok” diyerek tepki gösterdi.
14-28 Mayıs hezimetinin ardından, kavga ve kaosun gölgesinde yaşanan 'değişim' tartışmalarında artık dananın kuyruğu kopuyor. CHP bugün yeni genel başkanını belirleyecek.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişimci' Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ve Ünal Karahasan gerçekleştirilecek kurultayda kozlarını paylaşacak.
ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU YAN YANA
Açılış konuşmasından önce Kemal Kılıçdaroğlu, ve Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, kurultay salonunda kendilerine ayrılan koltuklarda yan yana oturdu.
İLK KONUŞMA BAY KEMAL'DEN!
Kurultay'ın açılış konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. "Sizi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Her şeyi Türkiye için yaptım" sözleriyle partililere seslenen Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nu ise topa tuttu.
"SIRTIMDAKİ HANÇERLE SEÇİME GİRDİM"
Kılıçdaroğlu, 6'lı masa ve aday olduğu süreçte yaşananlarla ilgili de konuştu. "İş cumhurbaşkanı adaylığına gelince masadan kalkıp oturmalar oldu" diyerek İYİ Parti ve Meral Akşener'e göndermeden bulunan Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN BAŞKA YOL MESAJI
CHP'nin 38. kurultayını "Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultay" olarak yorumlayan Ekrem İmamoğlu, başta İYİ Parti olarak üzere diğer muhalefet unsurlarına 'Ben buradayım, ya CHP ya başka yol' mesajı verdi.
KAVGA DÖVÜŞ EKSİK OLMUYOR
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP 38. Olağan Kurultayı'nda gergin anlar yaşandı. 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi.
EKREM İMAMOĞLU: İŞİNE BAK İŞİNE
Söz konusu görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun salondakileri uyarmaya çalışırken, "İşine bak işine" dediği duyuldu.
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